GT vs CSK LIVE Score: टॉप-2 में जगह बनाने के लिए उतरेगा गुजरात टाइटंस, CSK के पास आखिरी मौका

GT vs CSK LIVE Score: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
GT vs CSK LIVE Score: गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा।
GT vs CSK LIVE Score
GT vs CSK LIVE Score: गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं और अब उसकी नजरें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत हासिल करके शीर्ष दो में जगह पक्की करने पर होंगी। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात की टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 8 में टीम ने जीत दर्ज की। गुजरात के अभी 16 अंक हैं और वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगातार दो मुकाबला गंवाकर डायरेक्ट प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका गंवा चुकी है। चेन्नई ये मैच जीतती है तो भी उसे दूसरे टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। दोनों टीमों के लिए ये आखिरी लीग मुकाबला है। चेन्नई ने 13 मैच खेलते हुए 6 जीते हैं और सात गंवाए हैं।
आज का आईपीएल मैच
गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों का ये आखिरी लीग मैच है। मैच साढे़ सात बजे शुरू होगा।
GT vs CSK पिच रिपोर्ट
नरेन्द्र मोदी स्टेडियम की पिच पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है। इस पिच पर पिछली बार जब मुकाबला खेला गया था कुल 414 रन बने थे। तेज गेंदबाजों को भी यहां मदद मिलती है और धीमी गेंदों पर बल्लेबाज परेशान रहे हैं।
टीम इस प्रकार हैं:
चेन्नई सुपर किंग्स: ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अमन खान, शिवम दुबे, डियान फॉरेस्टर, जैक फॉल्क्स, अंशुल कंबोज, मैकनील नोरोन्हा, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, मुकेश चौधरी, नूर अहमद, कुलदीप यादव।
गुजरात टाइटंस: शुभमन गिल (कप्तान), अनुज रावत (विकेटकीपर), अरशद खान, अशोक शर्मा, जोस बटलर (विकेटकीपर), कॉनर एस्टरहुइज़न, गुरनूर बराड़, जेसन होल्डर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, ग्लेन फिलिप्स, प्रसिद्ध कृष्णा, कैगिसो रबाडा, राशिद खान, साई किशोर, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, ईशांत शर्मा, निशांत सिंधु, मानव सुथार, राहुल तेवतिया, वाशिंगटन सुंदर, ल्यूक वुड, जयंत यादव।
GT vs CSK LIVE Score: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
GT vs CSK LIVE Score: गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 66वां मुकाबला गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा।
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