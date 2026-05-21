GT vs CSK LIVE Score: टॉप-2 में जगह बनाने के लिए उतरेगा गुजरात टाइटंस, CSK के पास आखिरी मौका

GT vs CSK LIVE Score: गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का एक अहम मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं और अब उसकी नजरें चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत हासिल करके शीर्ष दो में जगह पक्की करने पर होंगी। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली गुजरात की टीम ने 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 8 में टीम ने जीत दर्ज की। गुजरात के अभी 16 अंक हैं और वह पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लगातार दो मुकाबला गंवाकर डायरेक्ट प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका गंवा चुकी है। चेन्नई ये मैच जीतती है तो भी उसे दूसरे टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। दोनों टीमों के लिए ये आखिरी लीग मुकाबला है। चेन्नई ने 13 मैच खेलते हुए 6 जीते हैं और सात गंवाए हैं।