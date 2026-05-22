GT vs CSK Highlights: कौन जीता कल का मैच? CSK को बाहर कर पॉइंट्स टेबल में गुजरात का दबदबा; जानिए ऑरेन्ज-पर्पल कैप का हाल

गुजरात टाइटंस ने अपने आखिरी लीग मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से धोया। चेन्नई आईपीएल 2026 से बाहर होने वाली तीसरी टीम बन गई है। गुजरात ने टॉप-2 में अपना स्थान बरकरार रखा है। ऑरेन्ज कैप और पर्पल कैप में बदलाव हुआ है।

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का आईपीएल 2026 में सफर खत्म हो गया है। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के 66वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से मात दी। इस जीत के साथ गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर बरकरार है। गुजरात ने गुरुवार को शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर के अर्धशतक की बदौलत 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 229 रन बनाए। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पावरप्ले में ही लड़खड़ा गई। टीम ने 6 ओवर के अंदर 4 विकेट गंवा दिए। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 13.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 140 रन ही बना पाई। गुजरात के लिए मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा और राशिद खान की तिकड़ी ने 3-3 विकेट झटके। यह आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने 17 गेंद में 47 रन की दमदार पारी खेली।

मोहम्मद सिराज बने प्लेयर ऑफ द मैच गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मोहम्मद सिराज ने शुरुआती ओवर में ही चेन्नई को बड़े झटके दिए, जिससे चेन्नई की टीम उबर नहीं सकी। मोहम्मद सिराज ने चेन्नई का टॉप ऑर्डर ध्वस्त कर दिया। उन्होंने संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल को अपना शिकार बनाया। संजू और उर्विल खाता भी नहीं खोल सके थे। सिराज ने तीन ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट लिए।

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गुजरात ने बनाए 229 रन गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 229 रन बनाए। गुजरात को शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 125 रन की साझेदारी हुई। कप्तान शुभमन गिल 37 गेंद में सात चौके और तीन छक्के की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद जोस बटलर और साई सुदर्शन ने पारी को संभाला और दोनों के बीच 36 गेंद में 82 रन की पार्टनरशिप हुई। इस दौरान साई सुदर्शन 53 गेंद में 84 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में सात चौके और चार छक्के लगाए। राहुल तेवतिया खाता नहीं खोल सके और पहली गेंद पर एक रन चुराने के प्रयास में रन आउट हुए। जोस बटलर 27 गेंद में 57 रन बनाकर नाबाद लौटे। वॉशिंगटन सुंदर अंतिम गेंद पर आउट हुए। चेन्नई के लिए मुकेश, स्पेंसर और अंशुल ने 1-1 विकेट लिया।

चेन्नई के बल्लेबाजों ने किया निराश चेन्नई सुपर किंग्स को मुकाबला जीतने के लिए बड़ा टारगेट चेज करना था। लेकिन टीम ने पावरप्ले में ही दम तोड़ दिया। मोहम्मद सिराज ने ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन और उर्विल पटेल को अपने शुरुआती ओवर में पवेलियन भेजकर गुजरात की जीत लगभग पक्की कर दी थी। चेन्नई की टीम पावरप्ले में 4 विकेट खोकर 58 रन ही बना सकी। संजू सैमसन (शून्य), कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (16) और उर्विल पटेल (शून्य) पर आउट हुये। इसके बाद छठे ओवर में कगिसो रबाड़ा ने मैथ्यू शॉट 14 गेंदों में 24 रन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। अगले ओवर में कार्तिक शर्मा (16) रनआउट हुये। शिवम दुबे ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। 11वें ओवर में राशिद खान ने शिवम दुबे को आउट कर चेन्नई की उम्मीदों पर पारी फेर दिया। शिवम दुबे ने 17 गेंदों में चार चौके और चार छक्के लगाते हुए 47 रनों की पारी खेली। इसके बाद चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज गुजरात के गेंदबाजी आक्रमण के आगे नहीं टिक सका और उसकी पूरी टीम 13.4 ओवरों में 140 रन पर सिमट गई।

पॉइंट्स टेबल में गुजरात दूसरे स्थान पर बरकरार आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस की टीम अपना दूसरा स्थान बरकरार रखने में सफल रही है। चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष दो में अपनी जगह बरकरार रखी। इस जीत से टाइटंस के 14 मैच में 18 अंक हो गए हैं और टीम दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भी 13 मैच में 18 अंक हैं लेकिन बेहतर नेट रन रेट के कारण वह शीर्ष पर है। इस हार के साथ सुपरकिंग्स की नॉकआउट में जगह बनाने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। 14 मैचों में 6 जीत और 8 हार के साथ सीएसके के सफर का यहीं पर समापन हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली टीम 14 मैच में 12 अंक के साथ सातवें स्थान पर है।

स्थिति टीम कुल मैच जीत हार बेनतीजा नेट रन रेट अंक हालिया फॉर्म 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 13 9 4 0 1.065 18 WWWLL 2 गुजरात टाइटंस 14 9 5 0 0.695 18 WLWWW 3 सनराइजर्स हैदराबाद 13 8 5 0 0.350 16 WLWLW 4 राजस्थान रॉयल्स 13 7 6 0 0.083 14 WLLLW 5 पंजाब किंग्स 13 6 6 1 0.227 13 LLLLL 6 कोलकाता नाइट राइडर्स 13 6 6 1 0.011 13 WWLWW 7 चेन्नई सुपर किंग्स 14 6 8 0 -0.345 12 LLLWW 8 दिल्ली कैपिटल्स 13 6 7 0 -0.871 12 WWLLW 9 मुंबई इंडियंस 13 4 9 0 -0.510 8 LWLWL 10 लखनऊ सुपर जायंट्स 13 4 9 0 -0.702 8 LWLWL

साई सुदर्शन ने फिर हासिल किया ऑरेन्ज कैप शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच ऑरेन्ज कैप की रेस बनी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले के दौरान गिल टॉप स्कोरर बन गए थे लेकिन फिर साई सुदर्शन ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। साई सुदर्शन 14 मैचों में 638 रन बनाकर आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वहीं शुभमन गिल के 13 मैचों में 606 रन हैं। तीसरे नंबर पर वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने 13 मैचों में 579 रन बनाए हैं।