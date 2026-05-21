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अंशुल कंबोज IPL सीजन में छक्के खाने में बने नंबर-1, राशिद खान का शर्मनाक रिकॉर्ड ध्वस्त

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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Anshul Kamboj GT vs CSK: अंशुल कंबोज गुजरात टाइटंस के खिलाफ असरदार नहीं रहे। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज कंबोज ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

अंशुल कंबोज IPL सीजन में छक्के खाने में बने नंबर-1, राशिद खान का शर्मनाक रिकॉर्ड ध्वस्त

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज गुरुवार को आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सके। उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चार ओवर के स्पेल में 56 रन लुटाए और महज एक विकेट हासिल किया। उन्होंने मैच में चार छक्के खाए। 25 वर्षीय गेंदबाज के हर ओवर में एक छक्का पड़ा। कंबोज ने ओपनर साई सुदर्शन (53 गेंदों में 84) का शिकार किया। जीटी ने 229/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। कंबोज ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज बन गए हैं।

कंबोज ने ध्वस्त किया राशिद का रिकॉर्ड

कंबोज ने 19वें सीजन में 14 मैचों में 34 छक्के खाए। उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जो गुजरात टीम का हिस्सा हैं। राशिद के खिलाफ आईपीएल 2025 में 15 मैचों में 33 छक्के लगे थे। उनके बाद लिस्ट में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं। उन्होंने आईपीएल 2022 में 15 मुकाबलों में 31 छक्के खाए थे। वह तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में थे। सिराज अब जीटी की ओर से खेलते हैं। बता दें कि कंबोज आईपीएल में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के खाने के मामले में भी संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। उन्होंने 15 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ आठ छक्के खाए थे। यश दयाल के विरुद्ध 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के सामने इतने छक्के पड़े थे। वह उस वक्त जीटी में थे।

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IPL के एक सीजन में सबसे छक्के खाने वाले गेंदबाज

34 - अंशुल कंबोज (2026)

33 - राशिद खान (2025)

31 - मोहम्मद सिराज (2022)

31 - कगिसो रबाडा (2026)

30 - वानिंदु हसरंगा (2022)

30 - युजवेंद्र चहल (2024)

ये भी पढ़ें:अंशुल कंबोज ने 2.4 ओवर में लुटाए 63 रन! नाम जुड़ा IPL इतिहास का शर्मनाक रिकॉर्ड

कंबोज ने 19वें सीजन में कितने विकेट झटके?

कंबोज ने आईपीएल 2026 में भले ही सबसे ज्यादा छक्के खाए लेकिन वह विकेट चटकाने में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सीजन में कुल 21 शिकार किए। वह सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में फिलहाल तीसरे पायदान पर हैं। पर्पल कैप आरसीबी के पेसर भवनेश्वर कुमार के पास है। उन्होंने 13 मुकाबलों में 24 शिकार किए हैं। दूसरे पायदान पर जीटी के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा हैं। उन्होंने 14 मैचों में 22 विकेट हासिल किए हैं। रबाजा ने सीएसके के विरुद्ध अभी तक तीन ओवर डाले हैं और एक विकेट झटका है। पांच बार की चैंपियन सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है।

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लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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