टीम इंडिया के सिलेक्टर के साथ DC vs KKR आईपीएल मैच देखने पहुंचे गौतम गंभीर, हुई लंबी बातचीत- VIDEO

टीम इंडिया के हेड कोच शुक्रवार, 8 मई को DC vs KKR मैच देखने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उनके साथ सिलेक्टर आरपी सिंह भी मौजूद थे। दोनों के बीच लंबी बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है।

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर शुक्रवार, 8 मई की शाम दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल मैच देखने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे। गंभीर के दिल में दोनों ही टीमों के लिए खास जगह है। केकेआर को वह 2012 और 2014 में बतौर कप्तान चैंपियन बना चुके हैं। वहीं 2024 में बतौर मेंटोर इस टीम ने अपना खिताब जीता था। वहीं दिल्ली की टीम से ही उनका आईपीएल करियर शुरू हुआ था और इसी टीम के लिए उन्होंने अपने आईपीएल करियर का आखिरी मैच भी खेला था। गंभीर अकेले ही DC vs KKR मैच देखने नहीं आए थे, उनके साथ टीम इंडिया के सिलेक्टर आरपी सिंह भी मौजूद थे। दोनों को मैच के दौरान लंबी बातचीत करते हुए देखा गया। उनके साथ बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद थे।

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गंभीर लगभग 2 साल के बाद मैदान पर आईपीएल मैच देखने पहुंचे। वहीं BCCI सिलेक्टर्स IPL 2026 के दौरान उभरते हुए खिलाड़ियों को देखने के लिए लगातार मैच में आ रहे हैं। गेम के दौरान गंभीर और आरपी सिंग की मौजूदगी ने फैंस का ध्यान खींचा। देखें वीडियो-

कैसा रहा DC vs KKR मैच? फिन एलेन के 47 गेंद में नाबाद शतक और अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में 'करो या मरो' के मुकाबले में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हराकर प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखी है।

पहले गेंदबाजी करते हुए केकेआर ने दिल्ली को आठ विकेट पर 142 रन पर रोक दिया था। जवाब में जीत का लक्ष्य 14.2 ओवर में दो विकेट खोकर हासिल कर लिया जिसमें 'इंपैक्ट सब ' एलेन ने 47 गेंद में पांच चौकों और दस छक्कों की मदद से नाबाद सौ रन बनाए। एलेन ने मुकेश कुमार को छक्का लगाकर तिहरे अंक को छुआ और टीम को जीत भी दिलाई।

इस जीत के बाद केकेआर दस मैचों में नौ अंक लेकर सातवें स्थान पर पहुंच गई है जबकि दिल्ली 11 मैचों में आठ अंक लेकर आठवें स्थान पर है और प्लेआफ की दौड़ से लगभग बाहर है।

पहले बल्लेबाजी के लिये भेजी गई दिल्ली के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और पाथुम निसांका (29 गेंद में 50 रन) तथा सातवें नंबर पर उतरे आशुतोष शर्मा (28 गेंद में 39) को छोड़कर कोई टिककर नहीं खेल सका। बीच के ओवरों में एक बार छह ओवर से अधिक कोई बाउंड्री नहीं लगी और आखिरी ओवर में भी तीन ही रन बने।