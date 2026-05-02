रोहित Vs कोहली की दूसरी भिड़ंत से लेकर प्लेऑफ की दौड़ तक, क्यों रोमांचक रहेगा 'रिवेंज वीक', 5 कारण

आईपीएल 2026 के रिवेंज वीक में विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने-सामने होंगे। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की भी झलक मिल सकती है। रिवेंज वीक से लेकर प्लेऑफ तक जानिए आईपीएल के आगे के मैचों के देखने के वो पांच कारण जिनकी वजह से यह टूर्नामेंट काफी दिलचस्प और उत्साहजनक होने वाला है।

टाटा आईपीएल 2026 का पहला हाफ पहले ही बेहद रोमांचक रहा है और जियोस्टार पर 'रिवेंज वीक' के आने से मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष-4 में हैं, जबकि तालिका के दूसरे भाग में मौजूद टीमें बाजी पलटने के लिए बेताब होंगी। कई अहम मुकाबलों के पुनर्मिलन और पिछले मुकाबलों के अधूरे कामों को देखते हुए, टूर्नामेंट के अगले चरण के धमाकेदार होने की पूरी संभावना है। वे कौन से पांच कारण हैं, जिसकी वजह से रिवेंज वीक काफी रोमांचक होने वाला है, यहां जानिए।

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (2 मई) टाटा आईपीएल का 'एल क्लासिको' 'रिवेंज वीक' की शुरुआत करेगा, जिसमें दोनों ही स्टार खिलाड़ियों से सजी टीमें लगातार जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। वानखेड़े स्टेडियम में हुए पिछले मुकाबले में सीएसके ने एमआई को आसानी से हरा दिया था, लेकिन दोनों टीमों का भविष्य अभी भी उनके अपने हाथों में है। एमएस धोनी की भागीदारी को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन सीएसके पांच बार की चैंपियन एमआई पर दूसरी जीत हासिल करने के लिए बेताब होगी। दूसरी ओर, एमआई का रिकॉर्ड 21-19 से मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उसे सिर्फ एक जीत मिली है। अपने अभियान को बचाने के लिए एमआई जोरदार वापसी करने के लिए बेताब होगी।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस (10 मई) रिवेंज वीक का यह बहुचर्चित मुकाबला अंकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हाल के सीजनों में MI इन बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में जीत हासिल करने में नाकाम रही है और घरेलू मैदान पर बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB के खिलाफ पिछला मैच हार गई थी। RCB अपने खिताब की रक्षा में मजबूत दिख रही है, वहीं MI को उम्मीद होगी कि उनके मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी लय वापस पा लें और लगातार दूसरे सीज़न में आक्रामक प्रदर्शन कर रही RCB के शीर्ष क्रम का सामना कर सकें। इस चरण में दो महत्वपूर्ण मुकाबलों के साथ, यह MI के लिए करो या मरो का समय हो सकता है, जबकि RCB अपनी लय बरकरार रखने का प्रयास करेगी।

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (3 मई) SRH ने इस सीजन में KKR के खिलाफ अपने पहले मैच में खाता खोला था और तब से दोनों टीमों के बीच मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। KKR मुश्किल दौर के बाद लगातार दो जीत के साथ शानदार फॉर्म में है, वहीं SRH ने लगातार पांच जीत के साथ शीर्ष चार में जगह बना ली है। प्लेऑफ में हुए मुकाबलों और 2024 के फाइनल, दोनों में केकेआर की जीत ने इस प्रतिद्वंद्विता को और भी रेलेवेंट बना दिया है। शीर्ष मुकाबलों में केकेआर 20-11 से आगे है, ऐसे में पैट कमिंस की अगुवाई वाली एसआरएच इस हार का बदला लेने और हाल के इतिहास को फिर से लिखने के लिए उत्सुक होगी।

राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटन्स (9 मई) जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी द्वारा अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए टाटा आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाना एक यादगार दृश्य था। लेकिन आरआर अहमदाबाद में जीटी के खिलाफ 12 गेंदों में 15 रन का बचाव करते हुए रोमांचक जीत के बाद इस मुकाबले में उतर रही है। शुभमन गिल और उनकी टीम उस हार का बदला लेने के लिए बेताब होगी, खासकर हाल के मैचों में लय हासिल करने के बाद। आरआर के शीर्ष क्रम ने जीटी के तेज गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने में आनंद लिया है और अगर उन्हें एक और मजबूत शुरुआत मिलती है, तो वे एक बार फिर मैच का रुख शुरुआती दौर में ही बदल सकते हैं। हालांकि जीटी का रिकॉर्ड 6-3 से मजबूत है, लेकिन हाल के 3-3 के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह मुकाबला कितना प्रतिस्पर्धी हो गया है।

गुजरात टाइटन्स बनाम पंजाब किंग्स (3 मई) पिछले साल श्रेयस अय्यर ने पीबीकेएस के लिए इसी मैच से पदार्पण किया था। अब यह मुकाबला भारतीय वनडे और टेस्ट कप्तान और भारत के वनडे उप-कप्तान की अगुवाई वाली दो टीमों के बीच है, जो अपने विस्फोटक शीर्ष क्रम पर आधारित हैं। पिछले साल उस मैच में अय्यर अपने पहले टाटा आईपीएल शतक से सिर्फ तीन रन से चूक गए थे, लेकिन जीटी के खिलाफ अपनी कप्तानी में दोनों मैच जीतने में कामयाब रहे हैं। पीबीकेएस ने टाइटन्स पर बढ़त बनाई हुई है और पिछले तीन मैच जीते हैं, लेकिन किंग्स की पहली हार और घरेलू टीम के शानदार वापसी के साथ पीबीकेएस उन पर बढ़त बनाने की कोशिश करेगी।

जियोस्टार के विशेषज्ञ टाटा आईपीएल 2026 के इस बदले वाले सप्ताह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं:

मुंबई बनाम चेन्नई मैच को लेकर क्या बोले आकाश चोपड़ा मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स वाले मुकाबले पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा “दोनों टीमों की तालिका में स्थिति को देखते हुए, यह सिर्फ प्रतिद्वंद्विता या बदले का मैच नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट में बने रहने और अपनी उम्मीदों पर कायम रहने का भी सवाल है। पिछली मुलाकात में सीएसके का प्रदर्शन शानदार रहा था, इसलिए वे उस बढ़त के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन एमआई जानती है कि इस स्तर पर वे एक और चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अंक के साथ-साथ लय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और इस तरह के मुकाबले में एक अच्छा प्रदर्शन पूरे अभियान को बदल सकता है। एमआई निश्चित रूप से यही उम्मीद करेगी पहले से कहीं ज्यादा कि कोई उन्हें तिलक वर्मा की तरह कोई उन्हें जीत दिलाए।”