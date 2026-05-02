Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रोहित Vs कोहली की दूसरी भिड़ंत से लेकर प्लेऑफ की दौड़ तक, क्यों रोमांचक रहेगा 'रिवेंज वीक', 5 कारण

May 02, 2026 06:31 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share

आईपीएल 2026 के रिवेंज वीक में विराट कोहली और रोहित शर्मा आमने-सामने होंगे। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की भी झलक मिल सकती है। रिवेंज वीक से लेकर प्लेऑफ तक जानिए आईपीएल के आगे के मैचों के देखने के वो पांच कारण जिनकी वजह से यह टूर्नामेंट काफी दिलचस्प और उत्साहजनक होने वाला है।

रोहित Vs कोहली की दूसरी भिड़ंत से लेकर प्लेऑफ की दौड़ तक, क्यों रोमांचक रहेगा 'रिवेंज वीक', 5 कारण

टाटा आईपीएल 2026 का पहला हाफ पहले ही बेहद रोमांचक रहा है और जियोस्टार पर 'रिवेंज वीक' के आने से मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद शीर्ष-4 में हैं, जबकि तालिका के दूसरे भाग में मौजूद टीमें बाजी पलटने के लिए बेताब होंगी। कई अहम मुकाबलों के पुनर्मिलन और पिछले मुकाबलों के अधूरे कामों को देखते हुए, टूर्नामेंट के अगले चरण के धमाकेदार होने की पूरी संभावना है। वे कौन से पांच कारण हैं, जिसकी वजह से रिवेंज वीक काफी रोमांचक होने वाला है, यहां जानिए।

ये भी पढ़ें:LIVE: आज होगी 5 बार के चैंपियंस की भिड़ंत, क्या हार का बदला ले पाएगी MI?

चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस (2 मई)

टाटा आईपीएल का 'एल क्लासिको' 'रिवेंज वीक' की शुरुआत करेगा, जिसमें दोनों ही स्टार खिलाड़ियों से सजी टीमें लगातार जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। वानखेड़े स्टेडियम में हुए पिछले मुकाबले में सीएसके ने एमआई को आसानी से हरा दिया था, लेकिन दोनों टीमों का भविष्य अभी भी उनके अपने हाथों में है। एमएस धोनी की भागीदारी को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन सीएसके पांच बार की चैंपियन एमआई पर दूसरी जीत हासिल करने के लिए बेताब होगी। दूसरी ओर, एमआई का रिकॉर्ड 21-19 से मजबूत है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में उसे सिर्फ एक जीत मिली है। अपने अभियान को बचाने के लिए एमआई जोरदार वापसी करने के लिए बेताब होगी।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:BCCI ने किया टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस (10 मई)

रिवेंज वीक का यह बहुचर्चित मुकाबला अंकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हाल के सीजनों में MI इन बड़ी प्रतिद्वंद्विताओं में जीत हासिल करने में नाकाम रही है और घरेलू मैदान पर बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB के खिलाफ पिछला मैच हार गई थी। RCB अपने खिताब की रक्षा में मजबूत दिख रही है, वहीं MI को उम्मीद होगी कि उनके मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी लय वापस पा लें और लगातार दूसरे सीज़न में आक्रामक प्रदर्शन कर रही RCB के शीर्ष क्रम का सामना कर सकें। इस चरण में दो महत्वपूर्ण मुकाबलों के साथ, यह MI के लिए करो या मरो का समय हो सकता है, जबकि RCB अपनी लय बरकरार रखने का प्रयास करेगी।

ये भी पढ़ें:DC के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की हार के 5 गुनहगार कौन-कौन? जडेजा सबसे बड़े दोषी

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (3 मई)

SRH ने इस सीजन में KKR के खिलाफ अपने पहले मैच में खाता खोला था और तब से दोनों टीमों के बीच मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। KKR मुश्किल दौर के बाद लगातार दो जीत के साथ शानदार फॉर्म में है, वहीं SRH ने लगातार पांच जीत के साथ शीर्ष चार में जगह बना ली है। प्लेऑफ में हुए मुकाबलों और 2024 के फाइनल, दोनों में केकेआर की जीत ने इस प्रतिद्वंद्विता को और भी रेलेवेंट बना दिया है। शीर्ष मुकाबलों में केकेआर 20-11 से आगे है, ऐसे में पैट कमिंस की अगुवाई वाली एसआरएच इस हार का बदला लेने और हाल के इतिहास को फिर से लिखने के लिए उत्सुक होगी।

राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटन्स (9 मई)

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी द्वारा अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए टाटा आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक लगाना एक यादगार दृश्य था। लेकिन आरआर अहमदाबाद में जीटी के खिलाफ 12 गेंदों में 15 रन का बचाव करते हुए रोमांचक जीत के बाद इस मुकाबले में उतर रही है। शुभमन गिल और उनकी टीम उस हार का बदला लेने के लिए बेताब होगी, खासकर हाल के मैचों में लय हासिल करने के बाद। आरआर के शीर्ष क्रम ने जीटी के तेज गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने में आनंद लिया है और अगर उन्हें एक और मजबूत शुरुआत मिलती है, तो वे एक बार फिर मैच का रुख शुरुआती दौर में ही बदल सकते हैं। हालांकि जीटी का रिकॉर्ड 6-3 से मजबूत है, लेकिन हाल के 3-3 के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह मुकाबला कितना प्रतिस्पर्धी हो गया है।

गुजरात टाइटन्स बनाम पंजाब किंग्स (3 मई)

पिछले साल श्रेयस अय्यर ने पीबीकेएस के लिए इसी मैच से पदार्पण किया था। अब यह मुकाबला भारतीय वनडे और टेस्ट कप्तान और भारत के वनडे उप-कप्तान की अगुवाई वाली दो टीमों के बीच है, जो अपने विस्फोटक शीर्ष क्रम पर आधारित हैं। पिछले साल उस मैच में अय्यर अपने पहले टाटा आईपीएल शतक से सिर्फ तीन रन से चूक गए थे, लेकिन जीटी के खिलाफ अपनी कप्तानी में दोनों मैच जीतने में कामयाब रहे हैं। पीबीकेएस ने टाइटन्स पर बढ़त बनाई हुई है और पिछले तीन मैच जीते हैं, लेकिन किंग्स की पहली हार और घरेलू टीम के शानदार वापसी के साथ पीबीकेएस उन पर बढ़त बनाने की कोशिश करेगी।

जियोस्टार के विशेषज्ञ टाटा आईपीएल 2026 के इस बदले वाले सप्ताह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं:

मुंबई बनाम चेन्नई मैच को लेकर क्या बोले आकाश चोपड़ा

मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स वाले मुकाबले पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा “दोनों टीमों की तालिका में स्थिति को देखते हुए, यह सिर्फ प्रतिद्वंद्विता या बदले का मैच नहीं है, बल्कि टूर्नामेंट में बने रहने और अपनी उम्मीदों पर कायम रहने का भी सवाल है। पिछली मुलाकात में सीएसके का प्रदर्शन शानदार रहा था, इसलिए वे उस बढ़त के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन एमआई जानती है कि इस स्तर पर वे एक और चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब अंक के साथ-साथ लय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और इस तरह के मुकाबले में एक अच्छा प्रदर्शन पूरे अभियान को बदल सकता है। एमआई निश्चित रूप से यही उम्मीद करेगी पहले से कहीं ज्यादा कि कोई उन्हें तिलक वर्मा की तरह कोई उन्हें जीत दिलाए।”

वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन और जीटी बनाम आरआर मैच पर बोले पठान

जियोस्टार के विशेषज्ञ इरफान पठान ने पिछले सीजन वैभव सूर्यवंशी द्वारा लगाए गए शतक पर बात करते हुए कहा “पिछले सीजन में जीटी के खिलाफ खेली गई वो पारी हमारे ‘निडर प्रतिभाशाली खिलाड़ी’ वैभव सूर्यवंशी और जीटी के गेंदबाजों दोनों को जरूर याद रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल अप्रत्याशित थी। एक किशोर खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के सामने खेलना, जबकि उनकी टीम मैच जीतने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन इस बार हालात बदल गए हैं। आरआर ने शीर्ष चार में अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि जीटी धीरे-धीरे लय पकड़ रही है। इस सीजन में अब तक इस युवा खिलाड़ी के लिए 230 के स्ट्राइक रेट से 400 रन बनाना अविश्वसनीय है और यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरआर के युवा खिलाड़ी जयपुर की सपाट पिचों पर फिर से वैसा ही प्रदर्शन कर पाते हैं।”

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
IPL 2026 KKR

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।