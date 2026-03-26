पृथ्वी शॉ से मयंक यादव तक, वे 5 खिलाड़ी जो IPL 2026 को बनाना चाहेंगे टीम इंडिया में कम बैक की सीढ़ी

भारतीय क्रिकेट में टैलेंट पूल जितना मजबूत है अगर आप चोट, फिटनेस जैसी किसी भी वजह से एक बार टीम से बाहर होते हैं तो फिर वापसी की राह आसान नहीं होती। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो टैलेंटेड होने के बावजूद लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं और वापसी की राह देख रहे हैं।

भारतीय क्रिकेट में टैलेंट पूल जितना मजबूत है, शायद ही किसी और देश में वैसी स्थिति हो। कड़ी प्रतिस्पर्धा का आलम ये है कि आपको मुश्किल से भारतीय टीम में जगह मिलती है। और अगर आप चोट, फिटनेस जैसी किसी भी वजह से एक बार टीम से बाहर होते हैं तो फिर वापसी की राह आसान नहीं होती। ईशान किशन को ही देख लीजिए। प्रदर्शन पर कभी सवाल नहीं थे लेकिन एक बार जब घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलने को लेकर बीसीसीआई के अनुशासन का डंडा चला तो फिर टीम में वापसी मुश्किल हो गई। संयोग से टी20 वर्ल्ड कप से पहले उन्हें मौका मिला और इस धाकड़ बल्लेबाज ने उसे दोनों हाथों से लपका। जबरदस्त टैलेंट पूल और टफ कॉम्पटिशन का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यशस्वी जायसवाल जैसा आक्रामक बल्लेबाज टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। ऐसे माहौल में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में वापसी की बाट खोज रहे हैं और उनकी निगाह आईपीएल 2026 में दमदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने पर होगा।

पृथ्वी शॉ अगर घरेलू क्रिकेट में आप अच्छा कर रहे तो आईपीएल में दमदार प्रदर्शन टीम इंडिया में एंट्री की चाबी साबित हो सकती है। साई सुदर्शन इसका उदाहरण हैं। आईपीएल 2025 में उन्हें जबरदस्त प्रदर्शन का इनाम मिला था और उन्हें इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट कैप पहनने पर मौका मिला था। इसी तरह आईपीएल में दमदार प्रदर्शन टीम इंडिया में री-एंट्री की सीढ़ी भी बन सकता है। वह भारत के लिए 5 टेस्ट, 6 वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। जुलाई 2021 के बाद से वह भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाए हैं।

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कभी भारत के फ्यूचर स्टार समझे जाने वाले बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल 2026 काफी अहम रहने वाला है। शॉ ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही शतक जड़ा था लेकिन अब वो बात इतिहास हो चुकी है। स्टारडम की चकाचौंध में अनुशासन और समर्पण के रास्ते से वह एक बार क्या फिसले, टीम इंडिया के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। खराब फिटनेस ने कोढ़ में खाज का काम किया। हालत ये हो गई कि शॉ आईपीएल में भी खरीदार तक के लिए तरस गए। पृथ्वी शॉ उसके बाद गंभीर हुए और खेल पर फोकस बढ़ाया। इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें बेस प्राइस पर खरीदा है, लिहाजा शॉ आईपीएल 2026 में अपना सबकुछ झोंकना चाहते हैं। बुधवार को उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको अब भी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद है तो उनका जवाब था- मैं इसीलिए तो खेल रहा हूं। पहले से तीन गुना मेहनत कर रहा हूं।

मयंक यादव लखनऊ सुपर जॉइंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव लंबे समय से टीम इंडिया में कम बैक की बाट जोह रहे हैं। अपनी तूफानी गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले यादव ने 2024 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उस सीरीज के बाद उन्हें फिर कभी टीम में मौका नहीं मिला। उस सीरीज में मयंक यादव ने 3 T20I मैचों में 4 विकेट झटके थे। वह फिटनेस की समस्याओं से भी जूझते रहे हैं। अब उनकी निगाह आईपीएल 2026 में अपने दमदार प्रदर्शन से भारत की टी20 टीम में कमबैक की दावेदारी को मजबूत करने पर होगी।

शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर भी आईपीएल 2026 में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे। इस सीजन से पहले मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ रुपये में उन्हें ट्रेड के जरिए लखनऊ सुपर जॉइंट्स से लिया था। यह शार्दुल के लिए एक तरह की घर वापसी थी क्योंकि वह लंबे समय तक मुंबई इंडियंस के साथ खेले थे। 'लॉर्ड शार्दुल' के नाम से चर्चित शार्दुल ठाकुर भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट खेल चुके हैं और कुछ मैचों में मैचविनिंग परफॉर्मेंस दे चुके हैं। वह वाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम से लंबे वक्त से बाहर चल रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद वह भारत के लिए एक भी वनडे नहीं खेले हैं। टी20 इंटरनेशनल तो वह आखिरी बार फरवरी 2022 में खेल थे। हालांकि पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर उन्हें टेस्ट में मौका मिला था।

ऋषभ पंत स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट और फिटनेस की वजह से टीम इंडिया से अंदर-बाहर होते रहते हैं। टेस्ट में तो वह भारत के लिए कई यादगार पारियां खेल चुके हैं लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड टेस्ट जैसा प्रभावशाली नहीं है। करीब डेढ़-दो साल से वह भारत के लिए कोई ओडीआई या टी20 इंटरनेशनल नहीं खेले हैं। ट्वेंटी-ट्वेंटी और फिफ्टी-फिफ्टी फॉर्मेट में वह भारत के लिए आखिरी बार 2024 में खेलते दिखे थे। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का ये कप्तान अपने धांसू प्रदर्शन से टीम इंडिया में कमबैक की उम्मीदों को पंख लगाना चाहेगा। वैसे पंत और एलएसजी के लिए 2025 का सीजन कुछ खास नहीं रहा था।

अजिंक्य रहाणे लिस्ट में अजिंक्य रहाणे का नाम चौंका सकता है लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के इस कप्तान में अभी भी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। रहाणे काफी लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर हैं और उनकी उम्र को देखते हुए कमबैक बहुत ही मुश्किल लग रहा है। भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके रहाणे ने पिछले साल कहा था कि उन्होंने वापसी की आस नहीं छोड़ी है। उनकी निगाह भारत की टेस्ट टीम में वापसी पर है।