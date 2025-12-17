Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL 2025from heartbreak to new opportunity will Prithvi Shaw turn this ipl 2026 auction fortune into a turning point
दिल टूटा, गम में डूबे फिर...क्या पृथ्वी शॉ इस किस्मत को टर्निंग मोमेंट बना पाएंगे?

दिल टूटा, गम में डूबे फिर...क्या पृथ्वी शॉ इस किस्मत को टर्निंग मोमेंट बना पाएंगे?

संक्षेप:

आईपीएल नीलामी 2026 में पृथ्वी शॉ दो बार अनसोल्ड रहने के बाद टूट गए। टूटे दिल की इमोजी के साथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। लेकिन आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने एक्सिलरेटेड राउंड में उन्हें खरीद लिया। क्या वह मुश्किल से मिले इस मौके को अपने करियर का टर्निंग मोमेंट, टर्निंग पॉइंट बना पाएंगे?

Dec 17, 2025 11:51 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में बहुत कुछ खास रहा। कैमरन ग्रीन का सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाना। प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, आकिब डार, मंगेश यादव जैसे अनकैप्ड खिलाड़ियों का चमकना। सीएसके का स्थापित और बड़े खिलाड़ियों से हटकर युवाओं की तरफ शिफ्ट होना...। खास इसलिए भी रहा कि आखिरकार पृथ्वी शॉ को आईपीएल 2026 का टिकट मिल गया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें कभी भारतीय क्रिकेट का नया सचिन तेंदुलकर देखा गया था लेकिन जो अपनी हरकतों, अनुशासनहीनता और फिटनेस को लेकर लापरवाही से विनोद कांबली की नियति की ओर बढ़ चुका था। पृथ्वी शॉ को आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने खरीद लिया। अब शॉ के ऊपर है कि वह बहुत मुश्किल से मिले इस मौके को अपने करियर का टर्निंग मोमेंट, टर्निंग पॉइंट बना पाते हैं या नहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कभी भारत का अगला बैटिंग स्टार समझे जाने वाले पृथ्वी शॉ को पिछले आईपीएल सीजन में कोई पूछने वाला तक नहीं रहा। कोई खरीदार मिला। इस बार भी कुछ-कुछ वैसी ही कहानी थी। नाटकीयता से भरी कहानी। 75 लाख रुपये बेस प्राइस वाले शॉ इस बार नीलामी के दौरान दो बार अनसोल्ड रहे। किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनमें रुचि नहीं दिखाई।

IPL 2025 News in Hindi - आईपीएल 2025 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:आईपीएल नीलामी 2026: सभी 10 टीमों के टॉप महंगे खिलाड़ी, देखिए पूरी लिस्ट

दो बार अनसोल्ड रहने के बाद पृथ्वी शॉ का दिल टूट गया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर टूटे दिल की इमोजी के साथ लिखा- 'It's OK' यानी कोई नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरी कहानी बदल गई। एक्सिलरेटेड राउंड में दिल्ली कैपिटल्स ने उनके लिए उनके बेस प्राइस पर बोली लगा दी। वही दिल्ली कैपिटल्स जिसके साथ शॉ 2018 से 2024 तक खेल चुके थे। किसी और ने बोली नहीं लगाई तो शॉ 75 लाख रुपये में कैपिटल्स के हो गए।

पृथ्वी शॉ ने तत्काल अपना सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया। सिर्फ 6 मिनट बाद ही टूटे दिल की इमोजी की जगह पर एक नई पोस्ट थी। बैक टु माय फैमिली। परिवार में वापस आया।

ये भी पढ़ें:आकिब नबी डार: देर आए दुरुस्त आए और बन गए IPL में घाटी के सबसे महंगे क्रिकेटर

26 साल के पृथ्वी शॉ अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने के लिए पिछले साल, दो साल से काफी मेहनत कर रहे हैं। घरेलू टूर्नामेंट्स में वह इन दिनों शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा था। भारत के लिए अपने डेब्यू टेस्ट में ही शतक जड़ने वाले पृथ्वी शॉ के लिए आईपीएल 2026 काफी अहम रहने वाला है। अगर उन्हें मौका मिला और वो दमदार प्रदर्शन कर पाए तो ये उनके करियर का टर्निंग मोमेंट साबित हो सकता है। आखिर अभी उनकी उम्र ही क्या है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
IPL Auction IPL 2026 Prithvi Shaw

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।