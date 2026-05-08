प्रिंस यादव जल्द ही भारतीय टीम में डेब्यू कर सकते हैं, पूर्व क्रिकेटर ने की बड़ी भविष्यवाणी
पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायुडू का मानना है कि प्रिंस यादव बहुत खास प्रतिभा वाले गेंदबाज है और वह जल्द ही भारतीय टीम के लिए पर्दापण करेंगे। उन्होंने प्रिंस यादव की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि उन्होंने इस सीजन की सबसे बेहतरीन गेंद डाल दी है, जिसमें विराट कोहली आउट हुए हैं।
पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायुडू का मानना है कि प्रिंस यादव बहुत खास प्रतिभा वाले गेंदबाज है और वह जल्द ही भारतीय टीम के लिए पर्दापण करेंगे।
भारत के लिए जल्द ही डेब्यू कर सकते हैं प्रिंस यादव
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ प्रिंस यादव के मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद अंबाती रायुडू ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, " मुझे लगता है कि वह जल्द ही भारत के लिए पदार्पण करेंगे। प्रिंस यादव बेहद खास प्रतिभा हैं। उनका रन अप देखकर ही लगता है कि वह लड़ने आए हैं। उनकी ज़्यादातर गेंदें स्टंप्स की लाइन में रहती हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ख़ासियत है।"
बेहद खास थी विराट कोहली को आउट करने वाली गेंद
रायुडू ने कहा, "कोहली को आउट करने वाली गेंद बेहद ख़ास थी। सीम सीधी रही। यह बहुत बड़ा विकेट था। प्रिंस भी दिल्ली से आते हैं, दिल्ली के लिए खेलते हैं, और उन्होंने अपने ही दिल्ली टीममेट को आउट किया। कई गेंदबाज़ एक ओवर में एक या दो अच्छी गेंद डालते हैं। यह लड़का चार से पांच डालता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है।"
टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन गेंद प्रिंस यादव ने डाल दी है
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई बल्लेबाज उस गेंद को खेल सकता था। आपको इसे टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन गेंद कहना ही पड़ेगा। जिस तरह गेंद आख़िरी समय में स्विंग हुई और स्टंप्स से टकराई, वह शानदार डिलीवरी थी। शायद प्रिंस यादव भी ऐसी गेंद डालने का सपना देखते होंगे। वह भी विराट कोहली जैसे बल्लेबाज़ को, जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि रन चेज़ में वे सबसे अहम खिलाड़ी होंगे।"
प्रिंस को अपनी स्किल्स पर भरोसा है
उन्होंने आगे कहा, "उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसे अपनी स्किल्स पर भरोसा है। मैंने उन्हें लंबे समय से देखा है। वह अपनी टीम को शुरुआती ब्रेकथ्रू दिलाने में एक्सपर्ट है। बिल्कुल सटीक गेंदबाजी करते हैं। मैंने उन्हें शायद ही कभी ज़्यादा रन देते देखा हो। मेरे हिसाब से वह मैच बदलने वाला स्पेल था।"
पर्पल कैप की रेस में तीसरें नंबर पर हैं प्रिंस
बता दें कि गुरुवार को लखनऊ के इकाना स्टेडिय में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेले गए मुकाबले में प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्होंने पहले तो अपने स्पेल की दूसरी ही गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड किया और इसके बाद बीच के ओवर में देवदत्त पडिकल और जितेश शर्मा को आउट करके टीम को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। वे इस टूर्ना्मेंट में अब तक 10 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 16 विकेट ले चुके हैं और पर्पल कैप की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। प्रिंस यादव की शानदार गेंदबाजी और लखनऊ के बल्लेबाजी की धारदार बल्लेबाजी की वजह से कल के मैच में लखनऊ ने 9 रन से जीत दर्ज की।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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