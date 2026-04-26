IPL के इतिहास के वे पांच मैच, जिनमें सबसे ज्यादा बाउंड्रीज जड़ी गईं, DC Vs PBKS मुकाबला भी शामिल
आज हम आपको आईपीएल के इतिहास के उन पांच मैचों के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा बाउंड्रीज ( चौके और छक्के) जड़े गए। इस सूुची में लिस्ट में पहले स्थान पर शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला शामिल है।
शनिवार, 25 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मुकाबला ऐतिहासिक रहा। इस मैच में रिकॉर्ड रन बने। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 265 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे पंजाब किंग्स की टीम ने 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इस मैच में चौको- छक्कों की जमकर बारिश हुई। आईपीएल के इतिहास में यह ऐसा मैच बन गया, जिसकी दोनों पारियों को मिलाकर सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगीं। आईपीएल 2026 के इस 38वें मुकाबले में कुल 82 बाउंड्रीज लगीं, जो किसी भी आईपीएल मैच में लगाई गई सर्वाधिक बाउंड्रीज हैं।
DC Vs PBKS के बाद IPL में सर्वाधिक बाउंड्री काउंट वाले मैच
आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक बाउंड्री काउंट वाला दूसरा मुकाबला आरसीबी बनाम एसआरएच है, जो साल 2024 में बेंगुलरू के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। इस मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 81 बाउंड्रीज लगाई थीं। सूची में तीसरे स्थान पर पंजाब किंग्स और एसआरएच के बीच साल 2025 में खेला गया मुकाबला तीसरे स्थान पर है, जहां दोनों ही टीमों ने मिलकर कुल 81 बाउंड्री जड़ी थीं। सूची में चौथे स्थान पर केकेआर बनाम पंजाब किंग्स का साल 2024 का मुकाबला है, जब कोलकाता के ईडेन गार्डंस में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर कुल 79 बाउंड्रीज लगाई थीं। सूची में पांचवें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया साल 2024 का मुकाबला है, जहां दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों ने कुल 74 बाउंड्री जड़ी थीं।
आईपीएल के इतिहास में सबसे अधिक बाउंड्री काउंट वाले टॉप-5 मैच
1. 82- पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच, दिल्ली- 2026
2. 81- आरसीबी बनाम एसआरएच मैच, बेंगलुरू -2024
3. 81- एसआरएच बनाम आरआर मैच, हैदराबाद- 2025
4. 79- केकेआर बनाम पंजाब किंग्स, कोलकाता- 2024
5. 74- दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, दिल्ली- 2024
ऐसा रहा दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स मैच का हाल
शनिवार दोपहर में खेले गए मुकाबले की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और लोकेश राहुल के नाबाद 152 रन और नीतिश राणा के 44 गेंदों में 91 रनों की बदौलत और अन्य बल्लेबाजों के सहयोग से डीसी ने पंजाब के सामने 265 रनों का विशाल लक्ष्य दिया, जिसे पंजाब किंग्स ने चार विकेट खोकर 19वें ओवर में ही आसानी से हासिल कर लिया। बता दें कि पंजाब किंग्स इस सीजन शानदार लय में दिख रही है और उसने अब तक के अपने सभी आईपीएल मुकाबले जीते हैं और पॉइटंस टेबल में टॉप पर बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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