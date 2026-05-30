IPL के इतिहास पहली बार हुआ ये महाविस्फोट, 3 बल्लेबाजों ने पार किया 700 रनों का पहाड़
IPL के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब तीन खिलाड़ियों ने 700-700 से ज्यादा रन एक सीजन में बनाए हैं। यहां तक कि पहली बार एक ही टीम के दो खिलाड़ियों ने 700 रनों के मार्क को क्रॉस किया है।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 19वां सीजन खत्म होने को है, लेकिन पहली बार इस लीग के इतिहास में एक महाविस्फोट बल्लेबाजी में देखने को मिला है। आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक या दो नहीं, बल्कि तीन बल्लेबाजों ने 700-700 रनों का पहाड़ा पढ़ लिया है। इससे पहले ज्यादा से ज्यादा दो बल्लेबाज ही एक सीजन में 700-700 से ज्यादा रन बना पाए थे, लेकिन 2026 के सीजन की बात ही कुछ और है। इस सीजन तो एक ही टीम के दो खिलाड़ियों ने इस उपलब्धि को अपने नाम कर नया इतिहास लिख दिया है।
दरअसल, राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी, जबकि गुजरात टाइटन्स के ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 700-700 से ज्यादा रन इस सीजन बना लिए हैं। पहली बार तीन खिलाड़ियों ने एक सीजन में 700-700 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा पहली बार ही ऐसा देखने को मिला है, जब एक टीम के दो खिलाड़ियों ने ये कारनामा किया है। जीटी के कप्तान शुभमन गिल और उनके साथी ओपनर साई सुदर्शन दोनों 700 या इससे ज्यादा रन बना चुके हैं। ऑरेंज कैप की रेस में ये तीनों टॉप 3 में हैं।
वैभव सूर्यवंशी 776 रनों के साथ आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शीर्ष पर हैं, जबकि 722 रन शुभमन गिल ने आईपीएल के इस सीजन में बनाए हैं। लिस्ट में तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन हैं, जो 710 रन अब तक आईपीएल के 19वें सीजन में जड़ चुके हैं। सूर्यवंशी का सफर समाप्त हो गया है, जबकि गिल और साई आगे भी एक पारी कम से कम खेलने वाले हैं। अगर उस पारी में 55 रन गिल ने बना लिए या 67 रन साई सुदर्शन ने बना लिए तो वे ऑरेंज कैप अपने नाम कर लेंगे, अन्यथा वैभव सूर्यवंशी ऑरेंज कैप होल्डर होंगे।
विराट कोहली छठे स्थान पर जरूर ऑरेंज कैप की रेस में हैं, लेकिन वे 600 रन ही अब तक बना सके हैं। उन्हें ऑरेंज कैप के लिए 177 रन बनाने होंगे। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, क्योंकि टी20 क्रिकेट में 175 से बड़ी पारी कोई नहीं खेल पाया है। ये काम तो लगभग असंभव है, लेकिन गिल और सुदर्शन के पास ऑरेंज कैप हासिल करने का मौका है। ऑरेंज कैप होल्डर साई सुदर्शन पिछले सीजन भी थे। ऐसे में उनके लिए यह एक खास उपलब्धि होगी। शुभमन गिल 2023 में इस कैप को अपने नाम करने में सफल रहे थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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