पहले टीम मैनेजर भिंडर और अब कप्तान रियान पराग पर जुर्माना, RR कोच संगकारा बोले- छवि पर बुरा असर
IPL 2026 में RR शानदार प्रदर्शन कर रही है लेकिन टीम विवादों की वजह से भी चर्चा में रह रही है। पहले टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल यूज करने और कप्तान रियान पराग पर ई-सिगरेट पीने के लिए जुर्माना लगा। अब मुख्य कोच संगकारा ने कहा है कि इन विवादों का टीम की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है।
राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच कुमार संगकारा ने कप्तान रियान पराग के ई-सिगरेट पीने और टीम मैनेजर के डगआउट में मोबाइल देखने को टीम की छवि के लिए खराब बताया है। उन्होंने कहा कि मैदान से बाहर की दो घटनाओं के लिए कप्तान रियान पराग और सहयोगी स्टाफ के एक सदस्य पर लगाए गए जुर्माने से टीम की छवि पर बुरा असर पड़ता है।
ई-सिगरेट पीते हुए पकड़े गए कप्तान
पराग पर पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान गुरुवार को ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीने के लिए उनकी मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। उन्हें खेल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का दोषी पाया गया।
डगाउट में मोबाइल का यूज करते दिखे थे मैनेजर
इससे पहले टीम मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में फोन के इस्तेमाल से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
विवाद का टीम की छवि पर नकारात्मक असर: संगकारा
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले संगकारा ने कहा, ‘मुझे लगता है कि इससे निश्चित रूप से टीम पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर चाहे वह किसी भी तरह का विवाद हो।’
उन्होंने कहा, ‘मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट बोर्ड) और फ्रेंचाइजी ने दोनों ही मामलों पर ध्यान दिया है। जहां तक संस्कृति की बात है, हम हमेशा सकारात्मक और स्वस्थ संस्कृति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हमारे अपने मूल्य हैं जिनका हम पालन करते हैं। खिलाड़ियों को लगातार याद दिलाया जाता है कि वे फ्रेंचाइजी और हमारी संस्कृति और मूल्यों के प्रति जिम्मेदार रहें।’
RR पर भी ऐक्शन ले सकता है BCCI
बीसीसीआई ने गुरुवार को बयान जारी करके कहा था कि पराग को दंडित करने के बाद वह राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।
पराग को इस सत्र के लिए राजस्थान रॉयल्स का कप्तान नियुक्त किया गया है लेकिन वह अभी तक बल्लेबाजी में खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, लेकिन संगकारा ने उनका बचाव किया।
उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि उन्होंने कप्तान के तौर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले मैच में उनकी छोटी पारी से टीम को काफी मदद मिली। रियान से मैं इसी तरह की प्रभावशाली पारियां देखना चाहता हूं। उनके बल्लेबाजी कौशल पर हमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है।’
रियान पराग बल्ले से भी फ्लॉप
रियान पराग इस सीजन में अब तक बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए हैं। आईपीएल 2026 में उन्होंने अब तक 9 मैचों में सिर्फ 14.62 की औसत से 117 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 124.46 का है जो टी20 के लिहाज से बिलकुल भी ठीक नहीं है। इस सीजन में उनके बल्ले से अर्धशतकीय पारी तो छोड़िए, एक भी 30 प्लस की पारी नहीं आई है। आईपीएल 2026 में उनका अब तक का सर्वोच्च स्कोर 29 रन है।
टॉप 4 में मौजूद है RR
रियान पराग भले ही बल्लेबाजी में फ्लॉप चल रहे हैं लेकिन उनकी कप्तानी में टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। इससे बतौर बैटर उनकी नाकामी थोड़ी ढंक जा रही है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में अब तक 9 मैच खेले हैं और इनमें से 6 में उन्हें जीत हासिल मिली है। पॉइंट्स टेबल में टीम चौथे पायदान पर मौजूद है।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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