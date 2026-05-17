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फिन एलन का खुलासा, ‘IPL की शुरुआत में खुद पर दबाव बनाने से मैं खोखला इंसान बन गया था’

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता, भाषा
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फिन एलन ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के शुरू में उन्होंने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था जिससे वह 'खोखला' इंसान बन गए थे लेकिन अब वह अपने खेल का पूरा आनंद ले रहे हैं।

फिन एलन का खुलासा, ‘IPL की शुरुआत में खुद पर दबाव बनाने से मैं खोखला इंसान बन गया था’

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बल्लेबाज फिन एलन ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के शुरू में उन्होंने खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल दिया था जिससे वह 'खोखला' इंसान बन गए थे लेकिन अब वह अपने खेल का पूरा आनंद ले रहे हैं। एलन ने कोलकाता में खेले गए टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों में नाबाद 100 रन की तूफानी पारी खेली थी। लेकिन इसके बाद आईपीएल में उनका बल्ला नहीं चला और उन्होंने पांच पारियों में केवल 81 रन बनाए। इसके बाद केकेआर ने उन्हें गुजरात टाइटन्स, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तीन मैचों के लिए अंतिम एकादश में नहीं रखा।

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न्यूजीलैंड के इस बल्लेबाज ने शनिवार को गुजरात के खिलाफ 35 गेंद पर 93 रन की तूफानी पारी खेली और अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एलन ने मैच के बाद संवाददाताओं से कहा, ''टूर्नामेंट की शुरुआत में मैं खुद पर अच्छा प्रदर्शन करने का बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। उस दौरान मैं शायद थोड़ा खोखला इंसान बन गया था और यह सब मेरी अपनी गलती थी।''

उन्होंने कहा, ''मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मुझे बल्लेबाजी करना बहुत पसंद है और तब मैं इसका उतना आनंद नहीं ले पा रहा था जितना मुझे लेना चाहिए था क्योंकि मैं खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था।''

अंतिम एकादश में वापसी करने के बाद एलन ने चार पारियों में 240 रन बनाए हैं, जिसमें 47 गेंदों में नाबाद शतक भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अंतिम एकादश से बाहर रहने के दौरान उन्हें स्पष्ट मानसिकता के साथ खेलने की प्रेरणा मिली।

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उन्होंने कहा, ''कुछ मैचों में नहीं खेलने से मुझे वाकई बहुत फायदा हुआ। इस दौरान मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। अगर मैं तनावमुक्त हूं और अपने खेल का पूरा आनंद ले रहा हूं तो मैं गेंद पर अधिक ध्यान देता हूं और बेहतर स्थिति में होता हूं।''

एलन ने 21 वर्षीय अंगकृष रघुवंशी को 'स्टारबॉय' करार दिया जो 44 गेंदों में 82 रन बनाकर नाबाद रहे।

उन्होंने कहा, '''स्टारबॉय। वह शानदार खिलाड़ी है। मुझे लगता है कि वह अपने खेल को और बेहतर बना रहा है। वह कुछ बेहतरीन शॉट खेल सकता है। वह अपने कौशल का अच्छा नमूना पेश कर रहा है। एक युवा खिलाड़ी इतनी निरंतरता दिखा रहा है और यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है।''

इस जीत से केकेआर की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जीवंत हैं।

एलन ने कहा, '''मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में हमने इस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे अच्छा काम किया है, वह है संयम बनाए रखना। सहयोगी स्टाफ के सदस्य और जिंक्स (कप्तान अजिंक्य रहाणे) को भी श्रेय जाता है।''

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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