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रजत पाटीदार ने कर ली एडम गिलक्रिस्ट के 17 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी, मुंबई में मचाया कोहराम

Apr 13, 2026 12:33 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने महान बल्लेबाज एडन गिलक्रिस्ट की बराबरी कर ली है। वे आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से नंबर वन बन गए हैं।

रजत पाटीदार ने कर ली एडम गिलक्रिस्ट के 17 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी, मुंबई में मचाया कोहराम

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को 17 साल लंबे इंतजार के बाद 18वें सीजन में आईपीएल का चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार का बल्ला आईपीएल 2026 में भी हल्ला बोल रहा है। यही कारण है कि एक 17 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी रजत पाटीदार ने कर ली है, जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के नाम दर्ज था। इसके अलावा रजत पाटीदार ने अपनी ही टीम के पूर्व कप्तान और साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज फाफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ दिया है।

रजत पाटीदार के बल्ले से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेजबान मुंबई इंडियंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के 20वें लीग मैच में कोहराम देखने को मिला। रजत पाटीदार ने महज 17 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। आईपीएल 2026 में ये चौथा सबसे तेज अर्धशतक था। इसी के साथ रजत पाटीदार ने एडम गिलक्रिस्ट के 17 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। एडम गिलक्रिस्ट ने डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए 17 गेंदों में 2009 में दिल्ली कैपिटल्स (जो तब दिल्ली डेयकडेविल्स थी) के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था।

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दाएं हाथ के बल्लेबाज रजत पाटीदार ने मुंबई के खिलाफ अब 17 गेंदों में ही 2026 में अर्धशतक ठोककर उनकी बराबरी की, जबकि फाफ डुप्लेसिस को पीछे छोड़ा, जिन्होंने आरसीबी के लिए 2024 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सीजन में भी तीन बार 17 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ा जा चुका है। यहां तक कि आईपीएल के इतिहास में एक दर्जन से ज्यादा खिलाड़ी 17 से कम गेंदों में अर्धशतक जड़ने में सफल हुए हैं, लेकिन कोई भी कप्तान इतनी कम गेंदों में अर्धशतक नहीं जड़ पाया है।

IPL में कप्तान के तौर पर सबसे तेज अर्धशतक (गेंदों के हिसाब से)

17 गेंद - एडम गिलक्रिस्ट बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स, 2009

17 गेंद - रजत पाटीदार बनाम मुंबई इंडियंस, 2026*

18 गेंद - फाफ डुप्लेसिस बनाम गुजरात टाइटन्स, 2024

रजत पाटीदार ने 20 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से मुंबई इंडियंस के खिलाफ 53 रनों की पारी खेली। उनकी इसी पारी की बदौलत आरसीबी को 240 तक पहुंचने में मदद मिली। ओपनर फिल साल्ट ने शुरुआत में दमदार खेल दिखाया था और 36 गेंदों में 78 रन उन्होंने बनाए थे, जबकि 38 गेंदों में 50 रनों की पारी दूसरे सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने खेली थी। 16 गेंदों में 34 रन फिनिशर टिम डेविड के बल्ले से आए थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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