भारतीय टी-20 टीम में जगह नहीं मिली तो आंदोलन करेंगे, पूर्व क्रिकेटर ने श्रेयस अय्यर के लिए उठाई आवाज
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की है और साथ ही उनके भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम में शामिल ना होने को लेकर रोष भी प्रकट किया है। उन्होंने कहा है अगर अय्यर को जगह नहीं मिली तो हम उनके लिए आवाज उठाएंगे और आंदोलन करेंगे।
आईपीएल 2026 के 17वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कप्तानी पारी खेलते हुए 33 गेंदों में 69 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के जड़े और अपनी टीम की जीत को सुनिश्चित करते हुए नाबाद पवेलियन लौटे। श्रेयस अय्यर की शानदार पारी के बाद बड़े-बड़े दिग्गज उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। उन्होंने इस तरह का इंपैक्ट अपनी बल्लेबाजी से डाला है कि अब उनके भारतीय टी-20 टीम में शामिल ना होने को लेकर भी बात होने लगी है।
श्रेयस अय्यर के लिए मनोज तिवारी ने उठाई आवाज
इसी सिलसिले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की है और साथ ही उनके भारतीय टी-20 क्रिकेट टीम में शामिल ना होने को लेकर रोष भी प्रकट किया है। मनोज तिवारी ने तो यहां तक कह दिया है कि इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भी अय्यर को भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा रहा है और ऐसा लंबे समय तक होता रहा तो हम आंदोलन करेंगे। शो में बैठे वीरेंद्र सहवाग ने भी श्रेयस अय्यर के टी-20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम में शामिल ना करने पर हैरानी जताई है।
विराट कोहली की ही राह पर हैं अय्यर
क्रिकबज के यूट्यूब शो पर एसआरएच बनाम पंजाब किंग्स का मैच समाप्त होने के बाद चर्चा के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि "श्रेयस अय्यर का बल्ला इतना कंट्रोलोल्ड वे में स्पेशली रन चेस करने के समय इतना सिक्यर्ड लग रहा है बल्लेबाजी देख के मजा आ गया। हमने इसके पहले देखा है विराट कोहली को चेस मास्टर कहते हुए उनको सालों साल करते हुए देखा है बट ऑफ लेट श्रेयस अय्यर जिस तरह से चेस कर रहे हैं कैलकुलेटिव वे में इन अ कंट्रोलोल्ड वे में, वो दिन दूर नहीं है जब इसके बारे में भी वो चर्चा शुरू होगी।" तिवारी ने आगे कहा "ये उसी राह पे चल पड़े हैं जहां पे विराट कोहली कप्तानी करके रन चस करके मैच जीताते थे देश के लिए। जहां पे भी यह गए हैं कप्तानी अच्छा किए हैं, फाइनल्स तक पहुंचाए हैं तीन डिफरेंट टीमों के होके।"
भारतीय टी-20 टीम में जगह नहीं मिली तो आंदोलन करेंगे
उन्होंने अय्यर को एक सेल्फलेस खिलाड़ी बताया जो टीम के लिए किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनके टी-20 टीम में चयनित ना होने को लेकर तिवारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "अगर इसके बाद भी सिलेक्ट नहीं हुए टी20 इंडियन टीम में तो हम आंदोलन में उतरेंगे। हम आंदोलन करेंगे इसके लिए लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी जो सटीक जगह है जो डिजर्व करते हैं उसे मिलनी चाहिए। भारतीय टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो कंट्रोलोल्ड वे में मैच जिताए नाबाद पारी खेल के।"
सहवाग ने भी विश्व कप में शामिल ना किए जाने पर जताई हैरानी
चर्चा के दौरान वीरेंद्र सहवाग ने श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की। सहवाग ने अय्यर की मैच फिनिश करने की क्षमता और उनके भारतीय टीम में न होने पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा, “वो सरपंच साहब ने किया है आराम से 69 रन नॉट आउट बना के गए हैं, मेक श्योर किया कि मैच खत्म करके लेके जाओ, उससे पहले वाले मैच में भी ऐसा ही किया है।” चयन पर हैरानी जताते हुए उन्होंने कहा, "मैं सरप्राइज ये था कि यार इनकी भी वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं बनी इतना बढ़िया खेलने के बाद। पिछली बार पंजाब को फाइनल तक लेके गए, कैप्टनशिप की स्किल्स हैं इनके पास, इतनी तगड़ी बैटिंग की इन्होंने मिडिल ऑर्डर में बट फिर भी इंडियन टीम के लिए जगह नहीं बना पाए ये एक अफसोस है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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