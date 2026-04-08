IPL 2026 में छा गई राजस्थान रॉयल्स, कप्तान रियान पराग बोले- हम पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, मगर...
राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 में अपने पहले तीन मैचों में से तीन मैच जीत लिए हैं। कप्तान रियान पराग अपनी टीम की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत खुश हैं। उन्होंने एमआई के खिलाफ दमदार खेल दिखाने वाली टीम को सराहा।
राजस्थान रॉयल्स इस साल कमाल की फॉर्म में नजर आ रही है। रियान पराग की कप्तानी वाली टीम तीन में से तीन मैच जीत चुकी है। राजस्थान ने पहले मैच में चेन्नई को हराया था, दूसरे मैच में गुजरात टाइटन्स को हराया था और तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस को हराया है। दो टीमों के पास 5-5 आईपीएल टाइटल हैं, जबकि एक टीम एक खिताब जीत चुकी है। एमआई को हराने के बाद आरआर के कप्तान रियान पराग ने पूरी टीम को शाबासी दी। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, जोफ्रा आर्चर और नंद्रे बर्गर को सराहा।
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने सीजन की लगातार तीसरी जीत पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से लड़कों ने हर गेम में अच्छा खेला है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकता। उन्हें शाबाशी। मुझे हमेशा से पता था कि यह टीम बहुत मजबूत है। जब हमारा ऑक्शन हुआ था, तब भी मुझे पता था कि हम बहुत मजबूत टीम हैं, क्योंकि हमारे पास एक मजबूत कोर ग्रुप है और वे बहुत यंग भी हैं। बाहर हर किसी को हम पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर उम्मीद है कि हम चीजों को बदल सकते हैं और इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे।"
बैटिंग और बॉलिंग ओपनिंग जोड़ी पर कप्तान पराग ने कहा, "जोफ्रा आर्चर का मैसेज है कि बस बाहर जाओ और जितनी तेजी से हो सके बॉलिंग करो, नंद्रे बर्गर भी। अपने दिनों में, वे तेज, खतरनाक होते हैं और उनका बहुत कंट्रोल होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो कोई 145-150 की स्पीड से बॉलिंग करता है, उसका इतने कंट्रोल में होना अलग है। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल को लेकर मेरे पास सच में बताने के लिए कोई शब्द नहीं हैं।"
ओपनिंग कमाल की है- पराग
वे इस IPL में ओपनिंग कॉम्बो में कहां खड़े हैं? इस पर पराग ने कहा, "नंबर एक। सबसे पहले, उनके पास उम्र है, उनके पास टैलेंट है। वैभव, मुझे लगता है कि वह कमाल का है। यह एकतरफा मेहनत नहीं है। अगर आपने उसे अहमदाबाद में देखा होता, तो उसने हालात को समझा और आगे बढ़ गया। जायसवाल, वह 3-4 साल से ऐसा कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों की स्किल्स और इतनी कम उम्र में उनकी मैच्योरिटी को मिलाकर, मुझे लगता है कि वह अभी सबसे अच्छा कर रहा है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।