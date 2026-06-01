विराट कोहली से भी नहीं टूटा डेविड वॉर्नर का ये रिकॉर्ड, IPL में 10 साल से कोई आसपास भी नहीं पहुंचा
विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में आरसीबी को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई शानदार पारियां खेलीं। हालांकि, कोहली आईपीएल में डेविड वॉर्नर का एक धांसू रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का आईपीएल 2026 में जमकर बल्ला चला। उन्होंने 16 मैचों में 56.25 के औसत और 165.84 के स्ट्राइक रेट से 675 रन बनाए। उन्होंने एक शतक और पांच अर्धशतक जमाए। कोहली ने गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ फाइनल में 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाए, जिससे आरसीबी लगातार दूसरा ट्रॉफी जीतने में कामयाब रही। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। कोहली ने 19वें सीजन में कई शानदार पारियां खेलीं और रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए। हालांकि, 37 वर्षीय दिग्गज क्रिकेटर आईपीएल में डेविड वॉर्नर का एक धांसू रिकॉर्ड तोड़ने के आसपास भी नहीं पहुंच सका। यह रिकॉर्ड आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम के लिए सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का है। वॉर्नर और कोहली के बीच 173 रनों का अंतर रहा।
वॉर्नर ने 10 साल पहले किया ये कमाल
वॉर्नर ने आईपीएल 2016 में 17 मैचों में 848 रन बटोरे थे, जिसमें 60.57 का औसत और 151.42 का स्ट्राइक रेट रहा। वॉर्नर की कप्तानी में तब सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने आरसीबी को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। एसआरएच को फाइनल में 8 रनों से रोमांचक जीत मिली थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनर वॉर्नर अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नहीं खेलते। वॉर्नर और कोहली के बाद लिस्ट में डेवोन कॉनवे हैं। उन्होंने आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) की ओर से 16 मैचों में 672 रन जोड़े थे। सीएसके ने गुजरात की टीम को पांच विकेट से मात देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। वैसे, ओवरऑल आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का कारनामा आज भी कोहली के नाम दर्ज है। उन्होंने 2016 में 16 मुकाबलों में 973 रन जुटाए थे।
IPL ट्रॉफी जीतने वाले सीजन में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन
848 - डेविड वॉर्नर (एसआरएच, 2016)
675 - विराट कोहली (आरसीबी, 2026)
672 - डेवोन कॉनवे (सीएसके, 2023)
660 - रॉबिन उथप्पा (सीएसके, 2014)
657 - विराट कोहली (आरसीबी, 2025)
635 - ऋतुराज गायकवाड़ (सीएसके, 2021)
633 - फाफ डुप्लेसी (सीएसके, 2021)
602 - अंबाती रायडू (सीएसके, 2018)
कोहली के मन में कई बार आया ये ख्याल
जीटी ने फाइनल में 156 रनों का टारगेट दिया था। आरसीबी ने 18 ओवर में पांच विकेट पर टारगेज चेज किया। कोहली ने अरशद खान के खिलाफ छक्का लगाकर आरसीबी को जीत की दहलीज पार कराई। आरसीबी को जिताने के बाद कोहली ने कहा कि विजयी रन बनाने का ख्याल अकसर उनके मन में आता था। उन्होंने पुरस्कार समारोह में कहा, ''यह वही पल है जिसका हर खिलाड़ी सपना देखता है। मैंने कई बार इस क्षण की कल्पना की थी, खासकर विजयी रन बनाने की। बल्लेबाजी के लिए उतरते समय मैं पूरी तरह सहज था। हमारी टीम का संयोजन ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का भरोसा देता है।''
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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