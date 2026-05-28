वैभव सूर्यवंशी भी नहीं तोड़ पाए सुरेश रैना का ये रिकॉर्ड, आज भी इतिहास के पन्नों में है अमर

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर कई रिकॉर्ड तोड़े, मगर सुरेश रैना को नहीं पछाड़ पाए। रैना का एक रिकॉर्ड ऐसा है जो आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। कोई शायद ही इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए।

राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में खूब कोहराम मचाया। मात्र 29 गेंदों पर उन्होंने 97 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल थे। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड तोड़े, मगर वह सुरेश रैना के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। रैना का यह रिकॉर्ड है एक आईपीएल इनिंग में 25 गेंदों पर सबसे ज्यादा रन बनाने का। ऐसा लगता है कि उनका यह रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी भी उनके इस 12 साल पुराने रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए।

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सुरेश रैना ने यह रिकॉर्ड आईपीएल 2014 के क्वालीफायर-2 में पंजाब किंग्स (उस समय किंग्स XI पंजाब) के खिलाफ बनाया था। पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए सीएसके के सामने 227 रनों का मुश्किल टारगेट रखा था, उस समय यह बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था, वो भी क्वालीफायर-2 जैसे बड़े मुकाबले में।

फाफ डु प्लेसी के पहले ओवर में आउट होने के बाद सुरेश रैना नंबर-3 पर बैटिंग करने उतरे थे। रैना ने 25 गेंदों पर 12 चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 87 रनों की यह पारी खेली थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि रैना आईपीएल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो क्रिस गेल ने 30 गेंदों पर बनाया था।

मगर किस्मत ने रैना का साथ नहीं दिया। ब्रेंडन मैक्कुलम के साथ एक रन चुराने के चक्कर में रैना रन आउट हो गए। और इस शानदार पारी का एक दुखद अंत हुआ।

रैना के आउट होने के बाद सीएसके भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

हालांकि सुरेश रैना की इस पारी को आज भी याद किया जाता है और अभी तक कोई खिलाड़ी शुरुआती 25 गेंदों पर उनसे ज्यादा रन नहीं बना पाया है। रैना की यह पारी इतिहास के पन्नो में अमर है।

वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर 97 रन बनाए, मगर जब उन्होंने 25 गेंदें खेली थी तो उनका स्कोर 81 रन था। वहीं इससे पहले वह 25 गेंदों पर 79 रन भी बना चुके हैं।