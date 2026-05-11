इंग्लैंड की टीम नेपाल में खेल सकती है T20I सीरीज, ECB बना रहा है योजना; जानिए क्या पूरा प्लान
इंग्लैंड की टीम नेपाल का दौरा कर सकती है। हालांकि, यह हाल-फिलहाल में नहीं होने वाला है। अगले एफटीपी में नेपाल के खिलाफ ईसीबी एक शॉर्ट फॉर्मेट की सीरीज को शेड्यूल कर सकता है।
इंग्लैंड पहला बड़ा क्रिकेटिंग नेशन बन सकता है, जो अपनी मेंस टीम को नेपाल के दौरे पर भेजेगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी 2027-31 की इंटरनेशनल एफटीपी के दौरान एक छोटी सी टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम को नेपाल भेज सकता है। हालांकि, यह भी शुरुआती चरण में है, लेकिन ईसीबी इस विकल्प पर विचार कर रहा है कि आने वाले एफटीपी में कम से कम एक सीरीज नेपाल के साथ उनकी हो। हालांकि, यह कोई बड़ा दौरा नहीं होगा। भारत से भी उस सीरीज का खास नाता होगा।
बीते कुछ सालों में नेपाल की क्रिकेट का तेजी से विकास हुआ है। यहां तक कि नेपाल की टीम ने पिछले साल UAE में वेस्टइंडीज को हरा दिया था और यह नेपाल की किसी भी फुल मेंबर नेशन के सामने पहली सीरीज जीत थी। हालांकि, अभी तक नेपाल ने किसी किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन को एक इंटरनेशनल सीरीज के लिए होस्ट नहीं किया है, लेकिन इस साल के आखिर में यह बदल सकता है, क्योंकि क्रिकेट आयरलैंड ने इसी साल मार्च में घोषणा की थी कि उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) के साथ पांच साल का 'स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट' साइन किया है। 2026-27 में व्हाइट-बॉल टूर की योजना आयरलैंड की है।
वहीं, अगर इंग्लैंड और नेपाल की बात करें, तो दोनों टीमों की भिड़ंत इसी साल भारत और श्रीलंका में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हुई थी। उस मुकाबले में इंग्लैंड को जीत जरूर मिली थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ नेपाल की टीम भी जीत से ज्यादा दूर नहीं थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वह मुकाबला हुआ था, जिसमें नेपाल ने इंग्लैंड से लगभग मैच छीन लिया था। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट में बताया गया है कि उस मैच के बाद नेपाल की टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय में सीएएन के सचिव पारस खड़का भारत में ECB अधिकारियों से मिले थे।
इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड 2027-31 के फ्यूचर टूर प्रोग्राम यानी एफटीपी को तैयार कर रहा है। इसके लिए दूसरे देशों के क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी बातचीत चल रही है। इसी कड़़ी में नेपाल के साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है और नेपाल के साथ इंग्लैंड एक सीरीज को शेड्यूल कर सकता है, जो संभवतः टी20 सीरीज होगी, लेकिन 2 से 3 मैचों से ज्यादा की सीरीज होने की संभावना नहीं है। नेपाल का यह दौरा इंग्लैंड का भारत के दौरे के ठीक बाद होने की संभावना है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ज्यादा परेशानी ट्रेवल में नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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