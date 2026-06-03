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एक बिहारी सब पर भारी; विराट कोहली ने IPL फाइनल के बाद वैभव सूर्यवंशी से और क्या कहा था? देखें वीडियो

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 के फाइनल के बाद विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी के बात करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। दोनों में क्या बात हो रही थी, वो स्पष्ट नहीं थी। अब आरसीबी ने साफ सुनाई देने वाले ऑडियो के साथ वीडियो जारी किया है जिसमें कोहली कहते दिख रहे हैं- एक बिहारी सब पर भारी।

एक बिहारी सब पर भारी; विराट कोहली ने IPL फाइनल के बाद वैभव सूर्यवंशी से और क्या कहा था? देखें वीडियो

आईपीएल 2026 के फाइनल के ठीक बाद आरसीबी की जीत के हीरो विराट कोहली और इस सीजन के हीरो राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी बातचीत करते दिखे थे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था लेकिन उसमें आवाज स्पष्ट नहीं हो रही थी। किंग कोहली प्यार से 15 साल के सूर्यवंशी के कंधे पर हाथ भी रखते हुए दिखे थे। उनकी बातों को विध्वंसक बल्लेबाज बहुत गौर से सुन भी रहा था। अब आरसीबी ने पर्दा उठाया है कि आखिर विराट कोहली ने सूर्यवंशी से कहा क्या था। फ्रेंचाइजी ने साफ समझ आ जाने वाली आवाज में वीडियो जारी किया है जिसमें कोहली वैभव सूर्यवंशी से कहते दिख रहे हैं- एक बिहारी, सब पर भारी।

लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने के 3 दिन बाद 3 जून को आरसीबी ने अपने ऑफिशल सोशल मीडिया हैंडल से कोहली और सूर्यवंशी की बातचीत की वीडियो जारी किया। उसमें आवाज स्पष्ट है। वीडियो के साथ आरसीबी ने लिखा है, ‘वह व्यक्ति जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को बेखौफ बनाया और वो लड़का जो बेखौफ बैटिंग करता है। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए सबसे अच्छी सलाह! और उसकी आग को सही दिशा में ले जाने में विराट कोहली से बेहतर भला कौन मदद कर सकता है।’

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वीडियो में वैभव सूर्यवंशी से विराट कोहली ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, ‘यहां से ऊपर जाना है। जो हुआ है वो अच्छी मेहनत और बिलीफ की वजह से हुआ। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है...एक बिहारी सब पे भारी। खत्म गेम।’

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15 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के सबसे सफल बल्लेबाज रहे। 15 मैचों में 776 रनों के साथ उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम किया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वह सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सूर्यवंशी ने इस सीजन में 237 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्के मारने के 2012 में बने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में 72 छक्के जड़े।

राजस्थान रॉयल्स भले ही क्वालिफायर 2 में हारकर आईपीएल 2026 से बाहर हो गई थी लेकिन वैभव सूर्यवंशी 31 मई को आरसीबी बनाम गुजरात टाइटन्स का फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद गए हुए थे। वह आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जैसे दिग्गजों के पास बैठे थे।

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वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा 5 अवॉर्ड मिले थे। इनमें ऑरेंज कैप, मोस्ट वेल्यूएबल प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सेज और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन शामिल है।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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