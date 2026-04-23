LSG की लगातार चौथी हार से निराश कप्तान ऋषभ पंत बोले- मेरे पास कोई जवाब नहीं है
लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान ऋषभ पंत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी टीम की 40 रन की करारी हार के बाद निराश नजर आए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम पिच को सही ढंग से पढ़ने में विफल रही।
लखनऊ सुपर जॉइंट्स के कप्तान ऋषभ पंत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी टीम की 40 रन की करारी हार के बाद निराश नजर आए। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी टीम पिच को सही ढंग से पढ़ने में विफल रही।
160 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम के 119 रन पर सिमट जाने के बाद पंत के पास कोई ठोस जवाब नहीं था।
उन्होंने प्रसारकों से कहा, ‘मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बल्लेबाजी ने हमें निराश किया। हम एक टीम और समूह के रूप में निराश हैं।’
उन्होंने कहा, ‘आपको जवाब बाहर नहीं, अंदर ढूंढने होंगे। बल्लेबाजी के दौरान हमें थोड़ा समय लेना चाहिए था। कोई बहाना नहीं है। मुझे खुद भी पारी को गहराई तक ले जाना चाहिए था। एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हमें जिम्मेदारी लेनी होगी।’
पंत ने मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को मैच का सकारात्मक पहलू बताया। उन्होंने कहा, ‘हमें सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना होगा और अंदर झांकना होगा। हमारे पास अब भी सत्र में सकारात्मक परिणाम हासिल करने की क्षमता है।’
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने माना कि पिच पर गेंदबाजों को मदद मिल रही थी।
उन्होंने पुरस्कार समारोह में कहा, ‘हमें पता था कि गेंद स्विंग करेगी। नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर ने जिस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की, वह शानदार थी। टीम में माहौल काफी सकारात्मक है।’
मैच में अहम भूमिका निभाने वाले रविंद्र जडेजा ने अपनी नाबाद 43 रन की पारी के लिए मिले पुरस्कार को अपनी पत्नी रिवाबा जडेजा को समर्पित किया, जो गुजरात की शिक्षा मंत्री हैं।
'प्लेयर ऑफ द मैच' जडेजा ने कहा, ‘मैं यह पुरस्कार गुजरात की शिक्षा मंत्री (रिवाबा) को समर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने कल कहा था कि मैं अच्छा करूंगा और मैंने वैसा ही किया।’
उन्होंने स्वीकार किया कि पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी।
इस अनुभवी खिलाड़ी ने कहा, ‘विकेट आसान नहीं था क्योंकि गेंद सीम और स्विंग कर रही थी। मैं जितना लंबा खेल सकूं, वही कोशिश थी। टी20 में आखिरी ओवर में भी मैच पलट सकता है और हमने वैसा ही किया।’
निकोलस पूरन को आउट करने के बाद जश्न मनाने के अंदाज पर जडेजा ने कहा, ‘गेंद थोड़ा रुककर बल्ले पर आ रही थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि तेज गेंद डालूं या धीमी। धीमी गेंद पर मुझे ज्यादा पकड़ मिली और वही काम आई।’
राजस्थान रॉयल्स ने रविंद्र जडेजा के नाबाद 43, यशस्वी जायसवाल और शिमरन हेटमायर के 22-22 रनों की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए थे। इस तरह लखनऊ सुपर जॉइंट्स को जीत के लिए 160 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन पूरी टीम 119 रन पर सिमट गई।
लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और हिम्मत सिंह को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। आयुष बडोनी, कप्तान ऋषभ पंत और ऐडन मारक्रम के तौर पर एलएसजी के टॉप 4 बल्लेबाजों में से तीन तो खाता तक नहीं खोल पाए। मार्श ने 53, पूरन ने 22 और हिम्मत सिंह ने 15 रन बनाए।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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