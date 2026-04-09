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दिग्वेश राठी के कैच पर छिड़ा संग्राम, अंपायर से हो गई चूक? मोहम्मद कैफ बोले- ये सिक्स है

Apr 09, 2026 08:19 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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KKR vs LSG IPL 2026 मैच की शुरुआत में ही एक विवादास्पद फैसला देखने को मिला, जिसमें दिग्वेश राठी ने फिन एलेन का कैच पकड़ा था। एक एंगल से ऐसा लग रहा है कि राठी का पैर बाउंड्री कुशन से लगा था। 

दिग्वेश राठी के कैच पर छिड़ा संग्राम, अंपायर से हो गई चूक? मोहम्मद कैफ बोले- ये सिक्स है

KKR vs LSG IPL 2026 मैच कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। ऐसे में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, लेकिन 10वीं गेंद पर ही अंपायर के एक फैसले पर विवाद हो गया। ये एक कैच था, जिसे दिग्वेश राठी ने पकड़ा, लेकिन सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि ऑन एयर भी इसे सिक्स बताया गया।

दरअसल, केकेआर की पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर था। प्रिंस यादव गेंदबाजी कर रहे थे। उनके ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलेन ने बल्ला चलाया, लेकिन गेंद मोटा किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चली गई, जहां दिग्वेश राठी खड़े हुए थे। दिग्वेश राठी ने फिन एलेन का कैच पकड़ा लिया। हालांकि, उनका एक पैर बाउंड्री कुशन के बहुत ही नजदीक नजर आया। यहां तक कि एक एंगल से तो ऐसा लग रहा था कि दिग्वेश राठी का पैर बाउंड्री कुशन से लगा है।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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यही वजह थी कि ऑन एयर जियोहॉटस्टार पर कमेंट्री कर रहे मोहम्मद कैफ ने तो इसे छक्का करार दिया। उन्होंने एक नहीं, बल्कि दो बार ये बात दोहराई। उन्होंने ये भी कहा कि अंपायर से यहां चूक हुई है और उन्होंने फैसला जल्दबाजी में बिना ज्यादा एंगल देखे दिया है। मोहम्मद कैफ ने ये भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग है ये और इतने सारे कैमरे हैं, लेकिन फिर भी थर्ड अंपायर ने इसे सही से चेक नहीं किया।

सोशल मीडिया भी दिग्वेश राठी के कैच को सिक्स बता रहा है और इसे केकेआर के लिए एक बड़ा झटका बता रहा है। कुछ क्रिकेट फैंस तो यह भी दलील दे रहे हैं कि केकेआर के साथ छल हुआ है। फिन एलेन 8 गेंदों में दो चौकों की मदद से 9 रन बनाकर आउट हुए। हर कोई जानता है कि फिन एलेन कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं। अगर वे पावरप्ले में भी टिक जाएं तो केकेआर के लिए मैच बना देते, लेकिन एक संभवतः विवादस्पद फैसले की वजह से वे आउट हो गए।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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