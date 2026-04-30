Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्या विराट कोहली ने गुस्से में हदें की पार? लग सकता है जुर्माना, चौथे अंपायर से हुई नोकझोंक

Apr 30, 2026 10:10 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

रजत पाटीदार के कैच आउट को लेकर अंपायर से बहस करने के कारण विराट कोहली और बेंगलुरु के अन्य खिलाड़ियों को सजा मिल सकती है।

क्या विराट कोहली ने गुस्से में हदें की पार? लग सकता है जुर्माना, चौथे अंपायर से हुई नोकझोंक

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के कैच आउट को लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जमकर बवाल हुआ। बेंगलुरु के कई खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बाहर चौथे अंपायर से कैच आउट के फैसले को लेकर बहस करते हुए दिखे। इस दौरान टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली अंपायर से काफी गंभीर बातचीत करते हुए नजर आए और थर्ड अंपायर के फैसले पर नाराजगी जाहिर की। अंपायर के निर्णय पर सवाल खड़े करने और चौथे अंपायर से काफी देर तक बहस करने के कारण विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर पर जुर्माना लग सकता है।

विराट कोहली को मिल सकती है सजा?

अगर विराट कोहली को आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उन पर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही उनके खाते में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा जाएगा। विराट कोहली द्वारा अंपायर के फैसले पर असहमति जाहिर करना आईपीएल आचार संहिता के अनुच्छेद 2.3 के तहत लेवल एक के उल्लंघन का अपराध माना जाएगा और इस वजह से मैच रेफरी द्वारा सजा दी जा सकती है। आचार संहिता के लेवल एक के उल्लंघन के मामलों में मैच रेफरी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

ये भी पढ़ें:लुंगी एनगिडी भयंकर चोट से उबरे, दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुरू की ट्रेनिंग; वीडियो
IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

बेंगलुरु के कप्तान गुजरात की बैटिंग शुरू होने से पहले फील्ड अंपायर से बातचीत करते हुए दिखे और ऐसा अनुमान है शायद वह अपने कैच आउट को लेकर अंपायर की राय जानने की कोशिश कर रहे थे। वहीं रजत के आउट होने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर टीम के कोच एंडी फ्लावर, विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने अंपायर के फैसले पर अंसतोष जाहिर किया था।

बेंगलुरु ने बनाए 155 रन

गुजरात टाइटंस ने अनुशासित गेंदबाजी की बदौलत गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 19.2 ओवर में महज 155 रन पर समेट दिया। आरसीबी के लिए देवदत्त पडीक्कल 40 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे जबकि विराट कोहली ने 28 और कप्तान रजत पाटीदार ने 19 रन का योगदान दिया। आरसीबी ने पिछले सत्र में इसी मैदान पर खिताब जीता था और वह 10 से ज्यादा के रन रेट से आगे बढ़ रही थी। कोहली पारी की अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने तेज गेंदबाजी के अगुआ कागिसो रबाडा के पहले ही ओवर में लगातार पांच चौके जड़कर 21 रन ठोक दिए।

लेकिन कप्तान शुभमन गिल अपने मुख्य गेंदबाज पर भरोसा बनाए रखा और इस फैसले का उन्हें फायदा भी मिला। रबाडा (38 रन देकर एक विकेट) ने वापसी करते हुए कोहली (13 गेंद) को आउट कर दिया। इसके बाद आरसीबी के तेजी से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और टीम ने बीच के ओवरों में लगातार विकेट गंवाए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अरशद खान ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को समेटा और 22 रन देकर तीन विकेट झटके।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी

और पढ़ें
IPL 2026 Rajat Patidar Royal Challengers Bengaluru अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।