आरसीबी को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप समेत 6 बड़ी कंपनियों ने दिखाई दिलचस्पी
संक्षेप: इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीदने में 6 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। अडानी ग्रुप भी इसमें शामिल है। आरसीबी का स्वामित्व डियाजियो ग्रेट ब्रिटेन के पास है। उसे उम्मीद है कि 31 मार्च 2026 तक बिक्री की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खरीदने में 6 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। अडानी ग्रुप भी इसमें शामिल है। आरसीबी का स्वामित्व डियाजियो ग्रेट ब्रिटेन के पास है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी की ओनर कंपनी ने आईपीएल और डब्लूपीएल टीमों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसे उम्मीद है कि 31 मार्च 2026 तक ये प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी।
आरसीबी ने इस साल पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था। 2008 में लीग की शुरुआत के बाद से वह 17 सीजन तक कभी खिताब नहीं जीत पाई थी। आखिरकार 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी पर उसका कब्जा हुआ। संयोग से पहली खिताबी जीत के बाद से ही फ्रेंचाइजी के बिकने की चर्चा जोर पकड़ चुकी थी और अब तो आधिकारिक तौर पर सामने आ चुका है कि आरसीबी बिकने जा रही है।
क्रिकबज की एक और रिपोर्ट के मुताबिक आम धारणा ये है कि डियाजिओ आरसीबी की बिक्री को लेकर आखिरी क्षणों में भी यू-टर्न ले सकती है। हालांकि कंपनी के कई शेयरहोल्डर्स में कोर बिजनस और ऑपरेशन से इतर आईपीएल की टीम रखे जाने से बेचैनी है। वे तो चाहते हैं कि आईपीएल और डब्लूपीएल की टीमों को बेच दिया जाए।
रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी को खरीदने में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों में अडानी ग्रुप के साथ-साथ अडार पूनावाला की सीरम इंस्टिट्यूट और पार्थ जिंदल की जेएसडब्लू ग्रुप भी शामिल है। जेएसडब्लू के पास एक और आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसके अलावा दिल्ली के एक बड़े बिजनेस टाइकून भी आरसीबी को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका की दो प्राइवेट इक्विटी कंपनी भी इसमें दिलचस्पी दिखा रही हैं।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।