होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली कैपिटल्स में पाकिस्तानी मूल के स्पिनर की एंट्री, बेन डकेट के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान

Apr 23, 2026 09:08 pm ISTMd.Akram
share

दिल्ली कैपिटल्स ने बेन डकेट के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की टीम में पाकिस्तानी मूल के स्पिनर रेहान अहमद की एंट्री हुई है। रेहान इंग्लैंड के लिए 27 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

दिल्ली कैपिटल्स में पाकिस्तानी मूल के स्पिनर की एंट्री, बेन डकेट के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान

दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने आईपीएल 2026 के बाकी बचे मुकाबलों के लिए इंग्लैंड के बेन डकेट की जगह उनके हमवतन गेंदबाजी ऑलराउंडर रेहान अहमद को अनुबंधित किया है। आयोजकों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दाएं हाथ के लेग स्पिनर रेहान पाकिस्तानी मूल के हैं। डकेट ने आईपीएल 2026 से नाम वापस ले लिया, जिसका मुख्य कारण इंग्लैंड के साथ अपने अंतरराष्ट्रीय करियर पर ध्यान देना और अपने शारीरिक तथा मानसिक बोझ का प्रबंधन करना है।

रेहान की 75 लाख में दिल्ली में हुई एंट्री

आईपीएल ने बयान में कहा, ''दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल के बाकी बचे मुकाबलों के लिए बेन डकेट की जगह रेहान अहमद को रिप्लेसमेंट के रूप चुना है।'' बयान के अनुसार, ''दाएं हाथ के लेग स्पिनर रेहान ने इंग्लैंड के लिए पांच टेस्ट, नौ वनडे और 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 49 विकेट लिए हैं। वह 75 लाख रुपये में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ेंगे।'' रेहान इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। उन्होंने दिसंबर 2022 में कराची में 18 साल और 126 दिन की उम्र में डेब्यू किया था।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
ये भी पढ़ें:अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ी DC, सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाई जीत की हैट्रिक

दिल्ली ने डकेट को 2 करोड़ में खरीदा था

पिछले साल की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने डकेट को दो करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन एशेज में निराशाजनक प्रदर्शन और टी20 विश्व कप 2026 में टीम से बाहर रहने के बाद उन्होंने घर पर समय बिताना और लाल गेंद की क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना का निर्णय किया। डकेट ने पिछले महीने टेलीग्राफ से कहा, ''यह बहुत मुश्किल फैसला था और मैं दिल्ली कैपिटल्स में सभी से माफी मांगता हूं कि मैं नहीं खेल पाऊंगा।'' उन्होंने कहा, '' जब मैंने नीलामी में अपना नाम दर्ज कराया था, तब मुझे लगा था कि यह एक शानदार अवसर होगा। दिल्ली जैसी फ्रेंचाइजी का मुझे चुनना अद्भुत था। मैं बेहद खुश था। यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता है जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हिस्सा लेते है और यह एक अद्भुत अनुभव होता।''

ये भी पढ़ें:'अगर अक्षर को खुद पर भरोसा नहीं तो...', इस फैसले से पूर्व AUS क्रिकेटर हैरान

'फिर से आईपीएल में खेलना मुश्किल होगा'

आईपीएल 2025 से पहले संशोधित किए गए नियमों के अनुसार, नीलामी में चुने जाने के बाद लीग से हटने वाले विदेशी खिलाड़ियों को दो साल के प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा यदि उनके पास ऐसा करने का कोई वैध कारण नहीं है। डकेट ने कहा, ''मेरे लिए फिर से आईपीएल में खेलना मेरी उम्र (31 वर्ष) को देखते हुए मुश्किल हो सकता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर पाऊंगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और जानता हूं कि यह मेरे करियर के लिए सही फैसला है।'' बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने सभी पांच एशेज टेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन उनका प्रदर्शन खराब रहा। उन्होंने 10 पारियों में 20.20 की औसत से 202 रन बनाए और वह एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Rehan Delhi Capitals IPL 2026

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।