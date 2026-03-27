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दिल्ली कैपिटल्स के प्रैक्टिस मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया कुत्ता, फिर अभिषेक पोरेल ने जो किया वो दिल जीत लेगा

Mar 27, 2026 04:58 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के एक प्रैक्टिस मैच के दौरान एक आवारा कुत्ता पहुंच गया। इस वजह से खेल कुछ देर तक रुक गया। अचानक कुत्ते के आने से खिलाड़ी घबरा सकते थे लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने तो वो किया जिसका जो आपका दिल जीत लेगा।

दिल्ली कैपिटल्स के प्रैक्टिस मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया कुत्ता, फिर अभिषेक पोरेल ने जो किया वो दिल जीत लेगा

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स के एक प्रैक्टिस मैच के दौरान एक आवारा कुत्ता पहुंच गया। इस वजह से खेल कुछ देर तक रुक गया। अचानक कुत्ते के आने से खिलाड़ी घबरा सकते थे लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने तो वो किया जिसका जो आपका दिल जीत लेगा। वह कुत्ते को पुचकारने लगे और उसे गोद में उठाकर बाहर ले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

क्रिकेट फैंस हालात को शांत दिमाग से संभालने के लिए अभिषेक पोरेल की तारीफ कर रहे हैं।

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वायरल वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि कुत्ता अचानक स्टेडियम में घुस गया और दौड़ते हुए पिच की तरफ चला गया। उसके आने के बाद प्रैक्टिस मैच रुक गया। उस समय बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक पोरेल कुत्ते की तरफ बढ़े। न कोई आक्रामकता दिखाई और ना ही डर। उन्होंने अपना बल्ला जमीन पर रखा और अपने घुटने के बल बैठ गए। कुत्ता सीधे उनके पास गया और उनके साथ जैसे खेलने लगा। ऐसा लगा जैसे पोरेल को कुत्ता न जाने कब का जानता-पहचानता हो। जैसे कि उनका पेट हो।

पोरेल कुछ देर कुत्ते को पुचकारते हैं। फिर उसे दोनों हाथ से उठाकर गोद में ले लेते हैं बाहर ले जाने लगते हैं। बीच में वह जब कुत्ते को नीचे उतारते हैं तो वह उनके साथ पूंछ हिलाकर खेलने लगता है। उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगता है। आखिरकार पोरेल कुत्ते को ग्राउंड से बाहर करते हैं। इस दौरान साथी खिलाड़ी उनके इस अंदाज की तारीफ करते हुए ताली भी बजाते दिखते हैं।

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कुत्ते के ग्राउंड से बाहर जाने के बाद पोरेल फिर से अपना बल्ला उठाते हैं और बैटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं।

इस घटना के एक वीडियो क्लिप को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है। वीडियो पर टेक्स्ट लिखा है- सबसे प्यारा पिच इनवैडर।

देखें वीडियो-

आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच 1 अप्रैल को लखनऊ में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ है। उसके बाद 4 अप्रैल को वह अपने होम ग्राउंड में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से भिड़ेगी। टीम का तीसरा मैच भी 8 अप्रैल को उसके होम ग्राउंड में है गुजरात टाइटंस के खिलाफ। उसके बाद टीम चेन्नई जाएगी जहां 11 अप्रैल को उसका मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी अक्षर पटेल के हाथ में है।

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दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वाड: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, करुण नायर, डेविड मिलर, बेन डकेट (उपलब्ध नहीं), पथुम निशंका, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराणा विजय, माधव तिवारी, नीतीश राणा, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, आकिब नबी, लुंगी एंगिडी, काइल जेमिसन और कुलदीप यादव।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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