DRS है दिल्ली कैपिटल्स का हार का गुनहगार? समझिए कैसे DC से छिन गया वो कीमती 1 रन
दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ एक रन से हार का सामना नहीं करना पड़ता, अगर क्रिकेट के नियमों में कुछ बदलाव कर दिए जाएं तो। ये मुद्दा काफी गर्म है और इस पर आईसीसी और तमाम क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा।
दिल्ली कैपिटल्स एक रन से हारती नहीं, अगर क्रिकेट के नियमों में एक बदलाव कर दिया जाए। दिल्ली कैपिटल्स को एक रन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली के खाते में एक रन जोड़ा ही नहीं गया। पूरा मामला समझ लीजिए कि आखिरी कैसे दिल्ली की टीम गुजरात टाइटन्स के खिलाफ अपने होम ग्राउंड दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हार से बच सकती थी और शायद मुकाबला भी जीत जाती।
हम सभी ने देखा कि डेविड मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी गेंद पर दो रन नहीं बना सके और इस तरह दिल्ली को एक रन से हार मिली। अगर कुलदीप यादव आखिरी गेंद पर रन आउट नहीं होते तो एक रन भी पूरा हो जाता, तो भी मुकाबला टाई हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली कैपिटल्स ने न सिर्फ एक रन ही वजह से मैच गंवाया, बल्कि दो पॉइंट भी गंवाए, जो उन्हें पॉइंट्स टेबल के शिखर पर ले जा सकते थे।
अब आपको वो नियम समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स को एक रन नहीं मिला। दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स की पारी का 10वां ओवर प्रगति पर था। राशिद खान गेंदबाजी कर रहे थे और ओवर की दूसरी गेंद को नितीश राणा ने रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर उनके पैड पर लग गई। राशिद ने जोरदार अपील की और अंपायर ने नितीश राणा को आउट दे दिया। तब तक नितीश राणा और केएल राहुल दोनों एकदूसरे को क्रॉस कर चुके थे और एक रन बाद में पूरा कर लिया था।
गेंद और बल्ले का संपर्क, फिर भी रन नहीं मिला
नितीश राणा ने बिना देरी किए रिव्यू ले लिया और थर्ड अंपायर ने पाया कि गेंद बल्ले का महीन से किनारा लेकर गई है। ऐसे में वे नॉटआउट तो हो गए, लेकिन जो रन उन्होंने दौड़ा वह मान्य नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही अंपायर आउट देता है तो रन काउंट नहीं होता। आईपीएल में ही नहीं, बल्कि डीआरएस इंटरनेशनल क्रिकेट में भी यूज होता है और तमाम अन्य लीगों में भी यूज होता है, जहां यही नियम लागू होता है। अब सवाल ये है कि जब थर्ड अंपायर ने बता दिया कि गेंद बल्ले का किनारा लेकर गई है या फिर बल्लेबाज आउट नहीं है तो कम से कम उस रन को टीम या बल्लेबाज के खाते में जोड़ा जाना चाहिए।
ये मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि ये तो लीग मैच है। फाइनल में भी एक रन की हार होती है, तो इस तरह की चीजें आपको चुभ सकती हैं। आपका इसका एक उदाहरण यह समझिए कि बल्लेबाज ने रन दौड़ लिया। गेंदबाज ने अपील की और फिर फील्डिंग टीम ने रिव्यू भी कर लिया। इसके बाद थर्ड अंपायर ने पाया कि बल्लेबाज आउट है तो उस केस में तो आप बल्लेबाज या टीम से रन छीन लेते हैं, तो नितीश राणा वाले केस में कम से कम बल्लेबाज को बल्ले से लगने पर एक रन तो दिया ही जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि गेंद को डेड मान लिया जाता है। क्रिकेट में डीआरएस से जुड़ा ये नियम बदलना चाहिए, ताकि एक अनफेयर एडवांटेज गलत फैसले का किसी टीम को हार या जीत के रूप में नहीं मिले।
अगर वो एक रन दिल्ली कैपिटल्स या नितीश राणा के खाते में काउंट होता तो फिर 19.4 ओवर में ही मैच टाई हो चुका होता और डेविड मिलकर ने पांचवीं गेंद पर जो सिंगल नहीं लिया था, वो सिंगल वहां लेकर मैच को 19.5 ओवर में खत्म कर सकते थे या फिर दोनों गेंदों पर कोई रन नहीं बनता तो कम से कम मैच टाई हो जाता और सुपर ओवर में फिर दोनों में से किसी एक टीम को जीतने का मौका मिलता।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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