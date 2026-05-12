दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में मारी छलांग, मगर अभी भी है टॉप 4 से कोसों दूर
IPL 2026 Points Table: दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में एक पायदान की छलांग लगाई है। हालांकि, अभी भी दिल्ली कैपिटल्स टॉप 4 से काफी दूर है। पंजाब किंग्स हार के बावजूद चौथे स्थान पर बरकरार है।
IPL 2026 Points Table: पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 में लगातार चौथी हार मिली है। इस हार से टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांस थोड़े से कम हो गए हैं। हालांकि, अभी भी अपने दम पर पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब के खिलाफ मिली जीत का फायदा हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स ने एक पायदान की छलांग लगाई है। हालांकि, अभी भी दिल्ली की टीम प्लेऑफ्स की रेस से काफी दूर है, क्योंकि 10 ही पॉइंट्स अभी दिल्ली कैपिटल्स के इस सीजन में हुए हैं।
पंजाब किंग्स हार के बावजूद टॉप 4 में बरकरार है। पहले स्थान पर सीना तानकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी है, जिसके खाते में 11 मैचों के बाद 14 पॉइंट्स हैं। इतने ही पॉइंट्स सनराइजर्स हैदराबाद के पास 11 मैचों में हैं, लेकिन नेट रन रेट आरसीबी का अच्छा है। तीसरे स्थान पर गुजरात टाइटन्स है। जीटी ने भी 11 में से 7 मैच जीते हैं। हालांकि, नेट रन रेट उतना अच्छा नहीं है। वहीं, पंजाब किंग्स 11 मैचों के बाद 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। यह 13 अंक पहले 7 मैचों में ही पंजाब किंग्स ने हासिल कर लिए थे।
आईपीएल के 19वें सीजन की अंकतालिका में पांचवें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स है। सीएसके ने 11 में से 6 मैचों में जीत दर्ज की है और टीम के खाते में 12 पॉइंट्स हैं। छठे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स है। आरआर ने भी 11 में से 6 मैच जीते हैं। वहीं, सातवें स्थान पर अब दिल्ली कैपिटल्स आ गई है, जिसने पंजाब किंग्स को हाई स्कोरिंग मैच में हराया है। दिल्ली के खाते में 12 मैचों के बाद 10 पॉइंट हैं। दिल्ली ज्यादा से ज्यादा 14 अंकों तक पहुंच सकती है। इससे टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने का मौका होगा, लेकिन जगह फिर भी पक्की नहीं होगी।
पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर अब कोलकाता नाइट राइडर्स है, जिसने 10 में से 4 मैच जीते हैं और एक मैच उनका बेनतीजा रहा है। इस तरह 9 पॉइंट्स केकेआर के खाते में हैं। केकेआर के चार मैच बाकी हैं। अगर सभी मैचों को केकेआर जीत जाएगी तो आसानी से प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। वहीं, 9वें स्थान पर विराजमान मुंबई इंडियंस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जिसके खाते में 11 मैचों के बाद 6 अंक हैं। इतने ही अंक 11 मैचों के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में हैं। एलएसजी भी एलिमिनेट हो चुकी है।
Latest IPL 2026 Points Table
|पोजिशन
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|बेनतीजा
|नेट रन रेट
|अंक
|1
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|11
|7
|4
|0
|1.103
|14
|2
|सनराइजर्स हैदराबाद
|11
|7
|4
|0
|0.737
|14
|3
|गुजरात टाइटन्स
|11
|7
|4
|0
|0.228
|14
|4
|पंजाब किंग्स
|11
|6
|4
|1
|0.428
|13
|5
|चेन्नई सुपर किंग्स
|11
|6
|5
|0
|0.185
|12
|6
|राजस्थान रॉयल्स
|11
|6
|5
|0
|0.082
|12
|7
|दिल्ली कैपिटल्स
|12
|5
|7
|0
|-0.993
|10
|8
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|10
|4
|5
|1
|-0.169
|9
|9
|मुंबई इंडियंस (E)
|11
|3
|8
|0
|-0.585
|6
|10
|लखनऊ सुपर जायंट्स (E)
|11
|3
|8
|0
|-0.907
|6
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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