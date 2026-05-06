दिल्ली कैपिटल्स 10 में से 6 मैच हारने के बाद भी पहुंच सकती है प्लेऑफ्स में, जानिए पूरा गणित
दिल्ली कैपिटल्स 10 में से 6 मैच अब तक इस सीजन हार चुकी है। बावजूद इसके अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है। ऐसा कैसे होगा? इसके बारे में पूरा गणित समझ लीजिए।
दिल्ली कैपिटल्स की हालत आईपीएल 2026 में अच्छी नहीं है। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम 10 में से 6 मुकाबले अब तक हार चुकी है। चार ही मैचों में दिल्ली कैपिटल्स को अब तक जीत मिली है। ऐसे में क्या दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है? इसका जवाब- हां। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स के लिए राह आसान नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स को कैसे आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स का टिकट मिल सकता है? इस बारे में पूरा समझ लीजिए कि आखिर कैसे उन्हें टॉप 4 का टिकट मिलेगा?
आईपीएल 2026 की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स 7वें नंबर पर है। 10 में से 4 मैच उन्होंने जीते हैं। खाते में 8 पॉइंट्स हैं। आईपीएल के इस सीजन में अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के चार मैच बाकी हैं। दिल्ली की टीम अगर बाकी बचे चार मैचों को जीत जाएगी तो फिर 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी। अगर दिल्ली के खाते में 16 पॉइंट्स हुए तो फिर उनके पास टॉप 4 में जगह बनाने का अच्छा मौका होगा। हालांकि, नेट रन रेट पर दिल्ली कैपिटल्स को ध्यान देना होगा, जो इस समय माइनस में है।
दिल्ली कैपिटल्स यहां से एक भी मैच में हार अफॉर्ड नहीं कर सकती। अगर दिल्ली ने एक भी मुकाबला गंवाया तो फिर दिल्ली के खाते में ज्यादा से ज्यादा 14 अंक होंगे और 14 अंकों पर इस बार के प्लेऑफ्स में पहुंचना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि 6 टीमों के खाते में पहले से ही 10 या इससे ज्यादा अंक हैं। इतना ही नहीं, इनमें एक टीम के खाते में 13 अंक और चार टीमों के खाते में 12-12 अंक हैं। पॉइंट्स टेबल को देखें तो आप पाएंगे कि 14 अंक इस बार प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए काफी नहीं होंगे।
दिल्ली को इनसे भिड़ना है
आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के बाकी बचे चार मुकाबलों में से दो मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हैं, जबकि एक मैच फॉर्म में चल रही पंजाब किंग्स और एक मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। पंजाब के खिलाफ दिल्ली को 264 रन बनाने के बावजूद हार मिली थी। ऐसे में डीसी को इस टीम से सचेत रहना होगा, जबकि राजस्थान की टीम खतरनाक है। हालांकि, लीग फेज में राजस्थान को दिल्ली ने हराया हुआ है। इन चार मैचों को दिल्ली को जीतना होगा, तभी उनके 16 पॉइंट्स होंगे। आईपीएल 2022 से अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि 16 अंकों वाली टीम प्लेऑफ्स से बाहर हुई हो। ऐसे में 16 पॉइंट्स एक अच्छा ऑप्शन हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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