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दिल्ली कैपिटल्स एक रन की वजह से हो गई IPL 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर, अगर डेविड मिलर...

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली कैपिटल्स ने अगर आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ एक रन से मैच नहीं गंवाया होता तो शायद दिल्ली की टीम आज प्लेऑफ्स में होती। दिल्ली की टीम 14 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर रही है। 

दिल्ली कैपिटल्स एक रन की वजह से हो गई IPL 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर, अगर डेविड मिलर...

आपको लग रहा होगा कि दिल्ली कैपिटल्स के 14 पॉइंट्स थे। इस वजह से उन्हें प्लेऑफ्स का टिकट नहीं मिल सकता था, लेकिन आप अगर आईपीएल 2026 के सीजन पर गौर करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स के आसानी से 16 पॉइंट्स हो सकते थे और टीम प्लेऑफ्स की दावेदार होती, लेकिन एक रन की वजह से पूरा सीजन दिल्ली के लिए खराब हो गया। एक रन की वजह से टीम ने संभवतः दो पॉइंट्स गंवा दिए और इस तरह टीम ने छठे स्थान पर सीजन को समाप्त किया, जबकि टॉप 4 में भी टीम जा सकती थी।

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स पहले दो मैच जीत चुकी थी। तीसरे मैच में भी टीम जीतने के करीब थी। आखिरी ओवर में 13 रन डीसी को चाहिए थे। 211 रनों के लक्ष्य का टीम पीछा कर रही थी। गुजरात टाइटन्स की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर विपराज निगम ने चौका जड़ दिया था। अगली गेंद पर वे आउट आउट हो गए थे। कुलदीप यादव नए बल्लेबाज थे, जिन्होंने तीसरी गेंद पर एक रन ले लिया था। अगली गेंद पर डेविड मिलर ने छक्का जड़कर मैच लगभग अपने पाले में कर लिया था।

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अब आखिरी दो गेंदों पर दो रन दिल्ली को जीत के लिए चाहिए थे। डेविड मिलर क्रीज पर थे। डेविड मिलर ने डीप स्क्वायर लेग की ओर से गेंद को खेला। एक रन आसानी से हो सकता था, लेकिन मिलर नहीं दौड़े। अगली गेंद पर बाई का एक रन लेने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव रन आउट हो गए। इस तरह दिल्ली की टीम एक रन से मुकाबला हार गई। अब सवाल यह है कि अगर वह एक रन डेविड मिलर ले लेते तो शायद दिल्ली भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकती थी।

एक रन अगर डेविड मिलर लेते तो मुकाबला टाई हो जाता। आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव एक रन ले सकते थे। अगर नहीं लेते तो बाई के रूप में डेविड मिलर तेजी के साथ विकेटकीपर वाले छोर पर दौड़कर पहुंच सकते थे। अगर आउट भी हो जाते तो भी कम से कम सुपर ओवर में गेम जाता और वहां भी उनके पास जीतने का मौका होता। हालांकि, मिलर की उस एक चूक ने दिल्ली से दो पॉइंट्स छिनवा दिए। इससे दिल्ली का मोमेंटम भी बिगड़ गया और अगला मैच भी टीम हार गई।

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दिल्ली के खाते में 16 पॉइंट्स होते अगर उस मैच में टीम को जीत मिलती। 16 पॉइंट्स से टीम की दावेदारी मजबूत होती। हालांकि, नेट रन रेट अभी भी राजस्थान रॉयल्स का अच्छा है, लेकिन क्या पता कि दिल्ली उस मैच को जीतने के बाद लय में होती और कुछ और मैच जीत जाती या कुछ बड़े अंतर से मैचों में भी जीत करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दिल्ली की टीम ने छठे स्थान पर रहकर सीजन को समाप्त किया।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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