दिल्ली कैपिटल्स एक रन की वजह से हो गई IPL 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर, अगर डेविड मिलर...
दिल्ली कैपिटल्स ने अगर आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ एक रन से मैच नहीं गंवाया होता तो शायद दिल्ली की टीम आज प्लेऑफ्स में होती। दिल्ली की टीम 14 पॉइंट्स के साथ छठे स्थान पर रही है।
आपको लग रहा होगा कि दिल्ली कैपिटल्स के 14 पॉइंट्स थे। इस वजह से उन्हें प्लेऑफ्स का टिकट नहीं मिल सकता था, लेकिन आप अगर आईपीएल 2026 के सीजन पर गौर करेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स के आसानी से 16 पॉइंट्स हो सकते थे और टीम प्लेऑफ्स की दावेदार होती, लेकिन एक रन की वजह से पूरा सीजन दिल्ली के लिए खराब हो गया। एक रन की वजह से टीम ने संभवतः दो पॉइंट्स गंवा दिए और इस तरह टीम ने छठे स्थान पर सीजन को समाप्त किया, जबकि टॉप 4 में भी टीम जा सकती थी।
दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स पहले दो मैच जीत चुकी थी। तीसरे मैच में भी टीम जीतने के करीब थी। आखिरी ओवर में 13 रन डीसी को चाहिए थे। 211 रनों के लक्ष्य का टीम पीछा कर रही थी। गुजरात टाइटन्स की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर विपराज निगम ने चौका जड़ दिया था। अगली गेंद पर वे आउट आउट हो गए थे। कुलदीप यादव नए बल्लेबाज थे, जिन्होंने तीसरी गेंद पर एक रन ले लिया था। अगली गेंद पर डेविड मिलर ने छक्का जड़कर मैच लगभग अपने पाले में कर लिया था।
अब आखिरी दो गेंदों पर दो रन दिल्ली को जीत के लिए चाहिए थे। डेविड मिलर क्रीज पर थे। डेविड मिलर ने डीप स्क्वायर लेग की ओर से गेंद को खेला। एक रन आसानी से हो सकता था, लेकिन मिलर नहीं दौड़े। अगली गेंद पर बाई का एक रन लेने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप यादव रन आउट हो गए। इस तरह दिल्ली की टीम एक रन से मुकाबला हार गई। अब सवाल यह है कि अगर वह एक रन डेविड मिलर ले लेते तो शायद दिल्ली भी प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई कर सकती थी।
एक रन अगर डेविड मिलर लेते तो मुकाबला टाई हो जाता। आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव एक रन ले सकते थे। अगर नहीं लेते तो बाई के रूप में डेविड मिलर तेजी के साथ विकेटकीपर वाले छोर पर दौड़कर पहुंच सकते थे। अगर आउट भी हो जाते तो भी कम से कम सुपर ओवर में गेम जाता और वहां भी उनके पास जीतने का मौका होता। हालांकि, मिलर की उस एक चूक ने दिल्ली से दो पॉइंट्स छिनवा दिए। इससे दिल्ली का मोमेंटम भी बिगड़ गया और अगला मैच भी टीम हार गई।
दिल्ली के खाते में 16 पॉइंट्स होते अगर उस मैच में टीम को जीत मिलती। 16 पॉइंट्स से टीम की दावेदारी मजबूत होती। हालांकि, नेट रन रेट अभी भी राजस्थान रॉयल्स का अच्छा है, लेकिन क्या पता कि दिल्ली उस मैच को जीतने के बाद लय में होती और कुछ और मैच जीत जाती या कुछ बड़े अंतर से मैचों में भी जीत करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दिल्ली की टीम ने छठे स्थान पर रहकर सीजन को समाप्त किया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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