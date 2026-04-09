IPL मैच के दौरान VIP सेक्शन में डुप्लीकेट टिकटों का ड्रामा, पुलिस तक पहुंचा DDCA का मामला
DDCA के निदेशक आनंद वर्मा ने आरोप लगाया कि वैध टिकट धारकों को अरूण जेटली स्टेडियम पर आईपीएल मैचों के दौरान 'अनधिकृत व्यक्ति' प्रवेश से रोक रहे हैं जिन्होंने धोखेबाजी से नकली टिकट हासिल किये हैं।
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए के निदेशक आनंद वर्मा ने आरोप लगाया कि वैध टिकट धारकों को अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल मैचों के दौरान 'अनधिकृत व्यक्ति' प्रवेश से रोक रहे हैं, जिन्होंने धोखेबाजी से नकली टिकट हासिल किए हैं, जबकि डीडीसीए के आला अधिकारियों ने इस आरोप का खंडन किया है। पुलिस उपायुक्त (मध्य जिला) से की गई शिकायत में वर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके मेहमानों को चार अप्रैल को मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच के दौरान स्टेडियम के हॉस्पिटेलिटी हिस्से में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जबकि उनके पास वैध टिकट थे।
उन्होंने दावा किया कि उन्हें दिये गए टिकट का इस्तेमाल 'अनधिकृत व्यक्तियों' द्वारा पहले ही किया जा चुका था। हालांकि, डीडीसीए सचिव अशोक शर्मा ने इसे तकनीकी मसला बताया है। आनंद वर्मा ने कहा, ''वादी और उनके मेहमान जब प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्हें अवैध तरीके से रोक दिया गया और वहां खड़े सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। जांच के बाद पता चला कि उनके पास मौजूदा दो मानार्थ टिकट पहले ही स्कैन हो चुके थे और अनधिकृत तथा अज्ञात व्यक्तियों ने उनका प्रयोग कर लिया था।''
आनंद वर्मा ने कहा कि इस धोखेबाजी का पता चलते ही उन्होंने डीडीसीए के मुख्य वित्त अधिकारी मनन गुप्ता से संपर्क किया और टिकटों के अवैध दुरूपयोग की बात कही। वर्मा ने कहा कि उन्होंने डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली के समक्ष भी यह मामला रखा। उन्होंने कहा, ''त्वरित कार्रवाई करने की बजाय मनन गुप्ता ने उन्हें भूषण नामक व्यक्ति का नंबर दिया, जो डीडीसीए में टिकटों के प्रभारी है, लेकिन उन्होंने भी इसका कोई स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया।''
अशोक शर्मा ने कहा कि टिकटों का बारकोड तकनीकी खामी के कारण स्कैनर पढ़ नहीं सका। उन्होंने कहा, ''दिल्ली कैपिटल्स ने हमें बताया कि कोई तकनीकी मामला था। कई बार स्कैनर बारकोड नहीं पढ़ पाता।'' वर्मा ने कहा, ''मानार्थ टिकटों का दुरूपयोग विश्वास का हनन है और सुरक्षा संबंधी खतरे का भी मामला है। सुरक्षाकर्मियों का इसमें शामिल होना चिंता का विषय है।'' दिल्ली में अभी आईपीएल के पांच मैच और होने हैं। दो मुकाबले इस सीजन अभी तक खेले गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स का ये होम ग्राउंड है, जिसमें एक मैच में मुंबई इंडियंस का सामना उन्होंने किया, जबकि एक मैच में गुजरात टाइटन्स के सामने डीसी थी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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