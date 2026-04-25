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DC के क्रिकेट निदेशक ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? कहा उन्होंने 6 ओवर में ही मैच बदल दिया

Apr 25, 2026 10:19 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (भाषा)
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पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में शनिवार को दिल्ली में बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद हार का सामना करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट निदेशक वेणुगोपाल राव ने कहा कि प्रियांश आर्या और प्रभसिमसन सिंह ने पहले 6 ओवर में ही मैच पलट दिया।

DC के क्रिकेट निदेशक ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? कहा उन्होंने 6 ओवर में ही मैच बदल दिया

पंजाब किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच में शनिवार को दिल्ली में बड़ा स्कोर खड़ा करने के बावजूद हार का सामना करने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट निदेशक वेणुगोपाल राव ने कहा कि खराब क्षेत्ररक्षण और मुख्य तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के चोटिल होने के कारण टीम को हार का सामना करना पड़ा।

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अहम खिलाड़ियों के कैच छोड़कर मैच नहीं जीत सकते

कैपिटल्स ने लोकेश राहुल की नाबाद 152 रन की पारी की मदद से दो विकेट पर 264 रन का अपना रिकॉर्ड स्कोर बनाया, लेकिन पंजाब किंग्स ने सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 265 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के बाद वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, "सिर्फ दो नहीं, हमने करीब छह कैच छोड़े। अहम मौकों पर कैच छोड़ेंगे तो ऐसे मैच जीतना मुश्किल है। प्रभसिमरन, प्रियांश आर्य और श्रेयस जैसे खिलाड़ियों के मौके हमें भुनाने चाहिए थे। अगर हम कैच छोड़ेंगे तो लक्ष्य का बचाव नहीं कर सकते।"

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गंभीर नहीं है लुंगी एनगिड़ी की चोट

उन्होंने लुंगी एनगिडी की चोट के बारे में पूछे जाने पर कहा, “फिलहाल हमें लगता है कि चोट गंभीर नहीं है। खिलाड़ी अभी अस्पताल में है। हम अपडेट देंगे, लेकिन स्थिति ज्यादा चिंताजनक नहीं है।” दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनगिडी को चोट लगने के बाद एंबुलेंस से स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है और उन्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। पंजाब किंग्स की पारी के तीसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल की गेंद पर प्रियांश आर्य के शॉट पर मिड-ऑफ पर खड़े एनगिडी कैच लेने के लिए पीछे की ओर भागे, लेकिन गेंद का सही अनुमान नहीं लगा सके और संतुलन बिगड़ने के कारण गिर पड़े। इस दौरान उनका कंधा और सिर जोर से जमीन से टकराया।

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तारीफ के योग्य थी लोकेश राहुल की पारी

वेणुगोपाल ने कहा, “खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे पहले है। हम यह खेल खेलते हैं, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। एनगिडी अगर गेंदबाजी करते तो उनकी 24 गेंद यानी चार ओवर टीम के लिए बड़ा अंतर पैदा करते। उन्होंने लगभग सभी मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है। हमें उम्मीद है कि एनगिडी जल्द ठीक होकर वापसी करेंगे।” भारत के इस पूर्व बल्लेबाज ने हालांकि राहुल की तारीफ करते हुए कहा, "इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने का श्रेय केएल राहुल को जाता है। उन्होंने जिस तरह बल्लेबाजी संभाली, वह शानदार था। पिच कैसी खेल रही है, यह समझना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने लगातार अच्छे शॉट खेले। आखिरी ओवर तक उनका खेल काबिल-ए-तारीफ रहा।"

प्रियांश और प्रभसिमसन ने 6 ओवर में ही मैच पलट दिया

उन्होंने कहा, “हमारे बल्लेबाजों ने परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाला, इसके लिए उन्हें श्रेय देना चाहिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पिच इतनी अच्छी होगी। पंजाब ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और मैच को हाथ से नहीं जाने दिया। पहले छह ओवर में उनकी बल्लेबाजी ने मैच बदल दिया।” वेणुगोपाल ने कहा कि पंजाब ने पावरप्ले में ही मैच का रुख तय कर दिया था। उन्होंने कहा, “हमने पंजाब को हल्के में नहीं लिया था। वे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और अंक तालिका में शीर्ष पर थे। इस फॉर्मेट में टीमें आक्रामक खेलती हैं। पावरप्ले बेहद अहम होता है। जब उन्होंने छह ओवर में 110 से ज्यादा रन बना लिए, वहीं से मैच का रुख बदल गया।”

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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