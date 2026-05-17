KL राहुल ने रचा इतिहास, एक नहीं, दो बार किया ऐसा कारनामा जो कोई और बल्लेबाज कभी नहीं कर सका
केएल राहुल ने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार लगातार 500 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में खुद को स्थापित कर लिया है। केएल राहुल ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने दूसरी मरतबा सबसे ज्यादा बार लगातार 500 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा किया है।
आईपीएल 2026 में रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल ने एक बार फिर खास उपलब्धि हासिल कर ली है। केएल राहुल ने आईपीएल 2026 में अपने 500 रन पूरे कर लिए हैं। इसके साथ उन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार लगातार 500 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में खुद को स्थापित कर लिया है। केएल राहुल ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने दूसरी मरतबा सबसे ज्यादा बार लगातार 500 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा किया है।
आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार लगातार 500 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वार्नर ने किया है। उन्होंने साल 2014 से लेकर 2020 तक लगातार 6 आईपीएल सीजन में 500 या उससे अधिक आईपीएल रन बनाए थे और इतिहास रच दिया था। इस सूची में दूसरे नंबर पर केएल राहुल का ही नाम है, जिन्होंने साल 2018 से लेकर 2022 तक लगातार पांच सीजन में 500 या उससे अधिक रन बनाए थे। लगातार 500 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली का नाम तीसरे नंबर पर है। उन्होंने यह कारनामा लगातार चार बार किया है। विराट कोहली ने साल 2023 से लेकर 2026 तक चार बार 500 या उससे अधिक रन लगातार बनाए थे।
इस सूची में क्रिस गेल का नाम भी है, जो विराट कोहली के बाद चौथे स्थान पर हैं। क्रिस गेल ने साल 2011 से लेकर 2013 तक यानी लगातार तीन सीजन 500 या उससे अधिक रन बनाए थे। इस लिस्ट में भारत के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन का नाम भी शामिल है। उन्होंने साल 2019 से लेकर 2021 तक लगातार तीन सीजन 500 या उससे अधिक रन बनाए थे। साईं सुदर्शन भी आईपीएल 2026 में 500 से अधिक रन पूरे करने के बाद इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सुदर्शन ने साल 2024 से लेकर 2026 तक लगातार तीन सीजन आईपीएल में 500 या उससे अधिक रन बना लिए हैं। अब इस लिस्ट में लोकेश राहुल ने भी अपनी एंट्री दोबारा दर्ज कर ली है। केएल राहुल ने आज के मैच में 500 रनों का आंकड़ा पूरा करने के साथ ही आईपीएल में लगातार 500 या उससे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में खुद को सातवें नंबर पर काबिज कर लिया है। केएल राहुल 2024 से लेकर 2026 तक लगातार तीन सीजन 500 या उससे अधिक रन बना चुके हैं। इससे पहले भी लोकेश राहुल साल 2018 से 2022 तक यानी लगातार 5 सीजन ऐसा कर चुके हैं।
एक आईपीएल सीज़न में लगातार सबसे ज़्यादा बार 500+ रन
6 - डेविड वार्नर (2014-20)
5 - केएल राहुल (2018-22)
4 - विराट कोहली (2023-26)
3 - क्रिस गेल (2011-13)
3 - शिखर धवन (2019-21)
3 - साई सुदर्शन (2024-26)
3 - केएल राहुल (2024-26)*
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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