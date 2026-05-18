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DC vs RR Highlights: कल का मैच कौन जीता? हार के साथ राजस्थान की मुश्किलें बढ़ी; दिल्ली ने दिखाया दम

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर आईपीएल 2026 प्लेऑफ की रेस में खुद को बरकरार रखा है। दिल्ली के 12 अंक है, जबकि राजस्थान लगातार तीसरा मुकाबला हारकर संघर्ष कर रहा है।

DC vs RR Highlights: कल का मैच कौन जीता? हार के साथ राजस्थान की मुश्किलें बढ़ी; दिल्ली ने दिखाया दम

दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के 62वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को अहम मुकाबले में 5 विकेट से मात दी। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 105 रन की साझेदारी हुई। दिल्ली ने आखिरी ओवर तक चले मुकाबले में 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 197 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इस जीत के बाद दिल्ली 13 मैचों में 12 अंक लेकर सातवें स्थान पर आ गई है, जबकि रॉयल्स 12 मैचों में 12 अंक लेकर छठे स्थान पर खिसक गए हैं । वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के भी 12 मैचों में 12 अंक है लेकिन बेहतर रनरेट के आधार पर वह पांचवें स्थान पर है ।

मिचेल स्टार्क बने प्लेयर ऑफ द मैच

दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रविवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया। स्टार्क ने रियान पराग और ध्रुव जुरेल के बीच 72 रनों की साझेदारी तोड़ी। स्टार्क ने अपने तीसरे ओवर में तीन विकेट चटकाए। इन झटकों से राजस्थान की टीम उबर नहीं सकी। स्टार्क ने रियान पराग, फरेरा और रवि सिंह को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके बाद उन्होंने दसुन शनाका को भी अपना शिकार बनाया। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 40 रन देकर 4 विकेट लिए।

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दिल्ली कैपिटल्स को राहुल-पोरेल ने दिलाई दमदार शुरुआत

194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स को केएल राहुल और अभिषेक पोरेल ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेलीय। अभिषेक पोरेल (30 गेंद में 50 रन ) के साथ केएल राहुल (42 गेंद में 56) ने पहले विकेट की साझेदारी में 60 गेंद में 105 रन जोड़े। इस साझेदारी को बृजेश शर्मा ने तोड़ा जिन्होंने 11वें ओवर में पोरेल को डोनोवन फरेरा के हाथों लपकवाया। राहुल को दासुन शनाका ने बोल्ड किया। आखिरी तीन ओवर में दिल्ली को 35 रन चाहिये थे और रॉयल्स के कप्तान रियाग पराग ने 18वां ओवर डोनोवन परेरा को दे दिया जिन्होंने 16 रन दिये। डेविड मिलर और अक्षर पटेल ने उन्हें छक्के लगाये।

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इससे पहले रॉयल्स के लिये पराग के अलावा 'वंडर ब्वॉय' वैभव सूर्यवंशी (21 गेंद में 46 रन) और ध्रुव जुरेल (40 गेंद में 53 रन) ने उपयोगी पारियां खेली। एक समय पर लग रहा था कि रॉयल्स 230 के आसपास पहुंच जायेगी लेकिन सीम और स्विंग के महारथी आस्ट्रेलियाई धुरंधर स्टार्क ने 15वें ओवर में आक्रामक खेल रहे रॉयल्स के कप्तान रियान पराग (26 गेंद में 51) और डोनोवन फरेरा (0) को लगातार गेंद पर आउट किया जबकि रवि सिंह (चार) भी पगबाधा आउट हुए । रॉयल्स का स्कोर 14वें ओवर के बाद दो विकेट पर 160 रन था और लग रहा था कि टीम 230 के आसपास पहुंच जायेगी लेकिन आखिरी छह ओवर में सिर्फ 33 रन बने और छह विकेट गिर गए । स्टार्क ने चार ओवर में 40 रन देकर चार, लुंगी एंगिडि ने चार ओवर में 24 रन देकर और माधव तिवारी ने 27 रन देकर दो दो विकेट लिये ।

आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में फेरबदल

दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस जीत के साथ 6 मैच जीत लिए हैं। हालांकि उसके लिए प्लेऑफ की राह मुश्किल हैं। दिल्ली 13 मैचों में 12 अंक लेकर सातवें स्थान पर आ गई है। हालांकि अगर वह अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है, तो भी उसके 14 अंक ही होंगे और उसके अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम 12 मैचों में 12 अंक लेकर छठे स्थान पर खिसक गए हैं । हालांकि टीम के पास अभी दो मैच बचे हैं, ऐसे में रियान पराग की टीम के पास प्लेऑफ में पहुंचने का रास्ता खुला है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम रविवार को पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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