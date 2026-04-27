DC Vs RCB: क्या फिल साल्ट आज का मैच खेलेंगे, RCB फैंस जान लें क्या है ताजा अपडेट?
आरसीबी के बैटिंग कोच और मेंटोर दिनेश कार्तिक ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में भी फिल साल्ट टीम प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं रहेंगे और उनकी जगह जेकब बेथल सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आ सकते हैं ।
आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला सोमवार शाम दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जाना है। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा और सात बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। इस सीजन आरसीबी की टीम शानदार लय में दिखाई दे रही है और 7 में से 5 मैचों में जीत हासिल कर 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल पर मजबूत स्थिति के साथ मैदान पर उतर रही है। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने सात में से सिर्फ 3 मैच जीते हैं और 6 अंकों के साथ सूची में 7वें पायदान पर है। हालांकि, पिछली बार जब दोनों टीमें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने-सामने हुई थीं, तब दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को करारी शिकस्त दी थी।
प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं रहेंगे फिल साल्ट
अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने जिस तरह की ताबड़तोड़ पारी पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली थी उसको लेकर आरसीबी की टीम के मन में यह बात आ गई होगी कि मैच हाईस्कोरिंग हो सकता है और ऐसे मैच में फिल साल्ट जैसे सलामी बल्लेबाजी का टीम में होना जरूरी है। फिल साल्ट ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी की ओर से पिछला मुकाबला मिस किया था और बताया गया था कि वह चोटिल हैं। उनकी जगह उस दिन जेकब बेथल बल्लेबाजी करने आए थे। हालांकि, उसके तुरंत बाद आरसीबी के फैंस को उम्मीद थी कि साल्ट की वापसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरसीबी के बैटिंग कोच और मेंटोर दिनेश कार्तिक ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले में भी फिल साल्ट टीम प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं रहेंगे और उनकी जगह जेकब बेथल सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आ सकते हैं ।
अच्छा रहा है इस सीजन साल्ट का प्रदर्शन
कार्तिक ने यह भी पुष्टि की कि सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट चोट के कारण अब भी उपलब्ध नहीं हैं और इस स्थिति में जैकब बेथेल को कोहली के जोड़ीदार के तौर पर लंबे समय तक खेलने का मौका मिल सकता है। बता दें कि बाहर होने से पहले साल्ट ने इस सीज़न में 6 मैचों में 168.33 की स्ट्राइक रेट से 202 रन बनाए थे। वे इस सीजन अपनी दमदार पारी की बदौलत एक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीत चुके हैं। RCB इस समय शानदार फॉर्म में है और 7 मैचों में 5 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर काबिज है। हालांकि टीम को इस सीजन की दो हार में से एक हार दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ ही मिली थी, ऐसे में बेंगलुरु की नजर अब दिल्ली में उस हार का बदला लेने पर होगी। फिल सॉल्ट की गैरमौजूदगी आरसीबी के लिए जरूर चुनौती है, लेकिन टीम का आत्मविश्वास मजबूत है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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