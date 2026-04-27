DC vs RCB LIVE Score: आज दिल्ली से बदला लेगी आरसीबी, क्या हार की हैट्रिक से बचेगी अक्षर ब्रिगेड?

DC vs RCB Live Score, Delhi vs Bengaluru IPL 2026 Today Match: आज आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत होगी। दोनों टीमें सीजन में आठवीं बार मैदान पर उतरेंगी।

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 27 Apr 2026 05:09 PM IST
DC vs RCB Live Score: आज आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों की शाम साढ़े सात बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टक्कर होगी। टॉस सात बजे होगा। डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी सोमवार को डीसी से हार का बदला लेने की फिराक में होगी। दिल्ली ने 18 अप्रैल को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। अक्षर पटेल की अगुवाई वाली दिल्ली टीम के लिए बेंगलुरु से लोहा लेना आसान नहीं होगा। डीसी को अपने पिछले दो मुकाबलों में पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों हार मिली। रजत पाटीदार की कप्तानी वाली आरसीबी ने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस को हराया था।

आरसीबी अंक तालिका में दूसरे पायदान पर

आरसीबी ने सीजन में सात मैचों में से पांच में विजयी परचम फहराया है। उसके खाते में 10 अंक हैं। आरसीबी अंक तालिका में फिलहाल दूसरे पायदान पर है। डीसी पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है। उसने सात मैचों में से अभी तक सिर्फ तीन जीते (6 अंक) हैं। पंजाब के खिलाफ 264 रन बनाने के बावजूद हार से आहत दिल्ली को अगर वापसी करनी है तो उसे अपने पिछले प्रदर्शन को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। दिल्ली ने अभी तक बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन उसके गेंदबाज अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। दूसरी ओर, आरसीबी काफी संतुलित नजर आ रही है। विराट कोहली की अगुवाई में आरसीबी की बैटिंग यूनिट मजबूत है। देवदत्त पडिक्कल की शानदार फॉर्म ने उसे और मजबूती प्रदान की है। उसके मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने भी मैच का सकारात्मक अंत करने में अधिक स्पष्ट भूमिका निभाई है। आरसीबी केवल बल्लेबाजी में ही खतरनाक नहीं है। उसके गेंदबाजों ने भी अहम मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

27 Apr 2026, 05:09:11 PM IST

DC vs RCB Live Score: दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड

अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, करुण नायर, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव, डेविड मिलर, पथुम निसांका, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, औकिब डार, नीतीश राणा।

27 Apr 2026, 04:49:49 PM IST

DC vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड

रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेज़लवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव।

