DC vs RCB LIVE Score: आज दिल्ली से बदला लेगी आरसीबी, क्या हार की हैट्रिक से बचेगी अक्षर ब्रिगेड?

27 Apr 2026, 05:09:11 PM IST
DC vs RCB Live Score: दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड
अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, करुण नायर, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, काइल जैमीसन, कुलदीप यादव, डेविड मिलर, पथुम निसांका, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, औकिब डार, नीतीश राणा।
27 Apr 2026, 04:49:49 PM IST
DC vs RCB Live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का स्क्वॉड
रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, फिल साल्ट, सात्विक देसवाल, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेज़लवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, रसिख डार, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव।