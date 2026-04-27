500 से ज्यादा रन बनने के बाद ऐसी उम्मीद नहीं होती, RCB के अद्भुत प्रदर्शन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हेजलवुड
मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के बाद जोश हेजलवुड ने अपनी गेंदबाजी की प्लानिंग के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने इस मैच में पिच के व्यवहार और शुरुआत में शानदार प्रदर्शन पर खुद ही आश्चर्य भी व्यक्त किया। उन्होंने क्या कुछ कहा जानिए इस रिपोर्ट में।
आईपीएल 2026 के 39वें मुकाबलें आरसीबी की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम के लिए यह दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड दहाड़ते हुए शेर की तरह नजर आए। इन दोनों गेंदबाजों ने 8 रन के भीतर दिल्ली कैपिटल्स के शुरुआती 6 विकेट आउट करके कमर ही तोड़ दी। मैच के हीरो जोश हेजलुवड रहे, जिन्होंने 3.3 ओवर की गेंदबाजी करते हुए 12 रन देकर चार विकेट हासिल किए। उन्हें उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।
मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने के बाद जोश हेजलवुड ने अपनी गेंदबाजी की प्लानिंग के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने इस मैच में पिच के व्यवहार और शुरुआत में शानदार प्रदर्शन पर खुद ही आश्चर्य भी व्यक्त किया। हेजलवुड ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस पिच पर पिछले मुकाबले में 500 से ज्यादा रन बने हों, वहां पर आकर गेंदबाजी करना और इतना शानदार प्रदर्शन करना आसान नहीं होता है और ना ही कोई इसकी उम्मीद करता है। उन्होंने बताया कि पहली गेंद बाउंसर मारने या हिट द डेक डालने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि क्या करना है। हेजलवुड ने यह भी कहा कि मैंने कुछ खास नहीं किया है, भुवी ने जो किया उन्हीं चीजों का अनुसरण करने की कोशिश की और चीजों को सिंपल रखा।
पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में हेजलवुड ने क्या-क्या कहा, जानिए
जोश हेजलवुड ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा- “मुझे लगता है कि पिछले मैच में 500 से अधिक रन बनाने के बाद यहां आकर शायद जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हां, ऐसा लगता है कि भुवी और मैं एक शानदार पावरप्ले देने के काफी करीब थे। मैंने मूल रूप से फिर से उनके निर्देशों का पालन किया और यह एक शानदार परिणाम था।” विकेट के मिजाज पर बात करते हुए उन्होंने कहा “पहले छह ओवरों में थोड़ी मदद मिली, जिसका हमने पूरा फायदा उठाया। मुझे लगता है कि थोड़ी ऊपर-नीचे, शायद थोड़ी साइडवेज़ गेंद स्किड कर रही थी, इसलिए काम करने के लिए पर्याप्त मदद थी। खासकर शॉर्ट लेंथ से गेंद काफी तेजी से स्किड कर रही थी, और शायद एक बार जब गेंद नरम हो गई, तो यह अधिक स्थिर हो गई।”
केएल और नितीश को आउट करने पर बात करते हुए हेजलवुड ने कहा “मुझे लगता है कि आम तौर पर आप चाहते हैं कि बल्लेबाज गेंद को विकेट के नीचे वापस हिट करने की कोशिश करे और वी-शेप में खेले। मुझे लगा कि उस लेंथ और उस लाइन से, एक अच्छी सीधी लाइन, शायद विकेट के लिए सबसे ज्यादा मददगार थी। और फिर जाहिर तौर पर शॉर्ट बॉल भी अच्छी थी। तो यह खास तौर पर शॉर्ट बॉल की सटीकता ही सबसे अहम थी। लेकिन मुझे लगता है कि गेंद चाहे जहां भी पिच की जाए, वह सही ऊंचाई पर ही गिरी। यह उन विकेटों में से एक था। मुझे लगता है कि जब गेंद अच्छी और सख्त थी, तो बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल था।” हेजलवुड से जब पूछा गया कि क्या आप चौथा ओवर चाहते थे तो उन्होंने कहा “हां, चार ओवर फेंककर मैदान से बाहर निकलना अच्छा होता। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि हमारी योजना अच्छी थी। हमारे स्पिनरों ने खेल में अपनी पकड़ बनाई, उन्होंने अच्छी तरह से डॉट बॉल डालीं। सुयश ने फिर से शानदार गेंदबाजी की। क्रुणाल पांड्या चतुर और अनुभवी खिलाड़ी। ऐसा लगता है कि इस समय सब कुछ सही चल रहा है।” आरसीबी में क्या सुधार के क्षेत्र हैं के सवाल पर हेजवुड ने कहा "मुझे लगता है कि हमने वहीं से शुरुआत की है जहां हमने पिछले साल छोड़ा था। मुझे लगा कि खासकर अपने अवे मैचों में, हमने परिस्थितियों को अच्छी तरह से और जल्दी समझ लिया, चाहे हमने पहले बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी और उसी के अनुसार अपने खेल को ढाला। इसलिए हमने पिछले साल के अंत में अच्छी लय पकड़ी और ऐसा लगता है कि हम फिर से लय में आ गए हैं। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट के सही समय पर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना हमारे लिए फायदेमंद होगा।"
मैच की बात करें तो आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 75 रन बनाए और ऑलआउट हो गई, जिसे आरसीबी की टीम ने 1 विकेट खोकर 6.3 ओवर में हासिल कर लिया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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