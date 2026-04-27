गंभीर चोट के बाद अब कितने फिट हैं लुंगी एनगिडी, क्या आज RCB के खिलाफ मैच खेलेंगे?
आरसीबी बनाम दिल्ली मैच में 27 अप्रैल को क्या लुंगी एनगिडी खेलते हुए नजर आएंगे। पंजाब किंग्स के खिलाफ पिछले मैच में गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद उनकी स्थिति सामान्य हो गई थी। वे अस्पताल से अपने टीम होटल में आ गए हैं। क्या वे आज का मैच खेलेंगे, कितने फिट हैं, सब जानिए इस रिपोर्ट में।
आईपीएल 2026 का 39वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सोमवार 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के बीच खेला जाएगा। इस मैच में आरसीबी पिछली मैच के हार का बदला लेना चाहेगी, वहीं दिल्ली कैपिटल्स रजत पाटीदार की अगुआई वाली टीम पर अपने विजयी अभियान को जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे।
आज के मैच में एनगिडी के खेलने की संभावना कम
इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के प्रमुख गेंदबाज लुंगी एनगिडी के खेलने की संभावना कम है। उन्हें 26 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में दूसरी पारी में फील्डिंग के दौरान प्रियांश आर्या का कैच पकड़ते समय गंभीर चोट लगी थी। वे कैच पकड़ने की कोशिश में सिर के बल मैदान पर गिर गए थे, जिसके बाद सिर और गर्दन पर गंभीर चोट आई थी। उनकी चोट इतनी सीरियस थी कि मैदान पर तुरंत एंबुलेंस मंगवानी पड़ी और एनगिडी को 11 मिनट के भीतर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, अस्पताल में पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही एनगिडी की हालात सामान्य हो गई और देर रात उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। फिलहाल एनगिडी की चोट और आज की उपलब्धता पर हालिया अपडेट यह है कि वे गंभीर चोट से मुक्त होकर टीम होटल तो लौट आए हैं, लेकिन शायद ही आज होने वाले मुकाबले में खेलते हुए दिख पाएं। उनकी इस मैच में खेलने की संभावना कम है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, एनगिडी आज के मैच को मिस कर सकते हैं। उनकी जगह पर काइल जेमिसन या दुश्मंथा चमीरा में से कोई एक गेंदबाजी के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को ज्वाइन कर सकते हैं।
पिछली बार आरसीबी के बल्लेबाजों को किया था परेशान
एनगिडी की अनुपस्थिति में आरसीबी के बल्लेबाज इस मौके को भुनाना चाहेंगे। पिछली बार जब दोनों टीमें आमने-सामने हुई थीं तब लुंगी एनगिडी ने आरसीबी के बल्लेबाजों को खासा परेशान किया था। उन्होंने विराट कोहली को भी अपनी गेंद पर चलता किया था। उनकी स्लोअर गेंदों को पढ़ने और उन पर रन बनाने में रजत पाटीदार की टीम के धुरंधर संघर्ष करते नजर आए थे। उन्होंने अपने चार ओवर में सिर्फ 39 रन खर्चे थे और अच्छी लय में दिख रहे विराट कोहली और फिर आखिर में जितेश शर्मा को पवेलियन भेजा था।
दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का स्क्वॉड
दिल्ली कैपिटल्स टीम: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश राणा, डेविड मिलर, समीर रिजवी, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार, औकिब नबी डार, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, मिशेल स्टार्क, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, पृथ्वी शॉ, अजय जादव मंडल, त्रिपुरा विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, माधव तिवारी।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम: जैकब बेटेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल, वेंकटेश अय्यर, फिलिप साल्ट, जैकब डफी, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह, स्वप्निल सिंह, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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