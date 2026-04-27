DC के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड, IPL के इतिहास में पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीम बनी
दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के खिलाफ आईपीएल के इतिहास का एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। वह आईपीएल में पावरप्ले में सबसे ज्यादा विकेट खोकर सबसे कम रन बनाने वाली टीम बन गई है। सबसे कम ओवरऑल टोटल के रिकॉर्ड से डीसी की टीम बाल-बाल बची।
आईपीएल 2026 के 39वें मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अक्षर पटेल की अगुआई वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे कम टोटल खड़ा करने का अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। सोमवार, 27 अप्रैल को खेले गए इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ पहले 6 ओवर में सिर्फ 13 रन बनाए और यह आईपीएल के 19 सालों के इतिहास में आज तक का किसी भी टीम द्वारा पावरप्ले में बनाया गया सबसे कम स्कोर है। इससे पहले कोई भी टीम ने पहले 6 ओवर में ही सिर्फ 13 रन नहीं बनाए थे और ना ही इतने कम रनों पर अपने 6 कीमती बल्लेबाजों को खो दिया था। दिल्ली ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है।
आईपीएल के इतिहास में पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स है, जिसने आरसीबी के खिलाफ पहले 6 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 14 रन ही बना सकी थी। सूची में तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जिसने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पहले 6 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर सिर्फ 14 रन बनाए थे। सूची में चौथे स्थान पर सीएसके की टीम है, जो केकेआर के खिलाफ पहले 6 ओवरों में फील्ड रिस्ट्रिक्शन के होते हुए भी सिर्फ 15 रन बना पाई थी और अपने दो विकेट खो दिए थे।
IPL के इतिहास में पावरप्ले में सबसे कम स्कोर बनाने वाली टीमें
13/6 - दिल्ली कैपिटल्स बनाम आरसीबी
14/2 - राजस्थान रॉयल्स बनाम आरसीबी
14/3 - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स
15/2 - चेन्नई सुपर किंग्स बनाम केकेआर
आज के मैच की बात करें तो आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कप्तान का यह फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ और भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने दिल्ली के बल्लेबाजों को ऐसी खतरनाक गेंदबाजी की कि पावरप्ले के भीतर एक या दो या तीन नहीं, बल्कि 13 रनों के स्कोर पर 6 विकेट आउट करा दिए। एक वक्त को लगा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम सबसे कम टोटल का शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लेगी, लेकिन पुच्छले बल्लेबाजों ने क्रीज पर कुछ वक्त बिताया और ऐसा नहीं होने दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम कितना स्कोर खड़ा कर पाती है।
दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 5 विकेट सिर्फ 7 रनों के स्कोर पर खो दिए थे, जिसके साथ यह दूसरी ऐसी टीम आईपीएल के इतिहास में बन गई है, जिसने पांच विकेट खोने के बाद सबसे कम रन बनाए हैं। लिस्ट नीचे दी गई है।
आईपीएल में पांचवां विकेट गिरने पर न्यूनतम स्कोर
6 - केटीके बनाम डेक्कन, कोच्चि, 2011
7 - डीसी बनाम आरसीबी, दिल्ली, 2026*
9 - आरआर बनाम एसआरएच, हैदराबाद, 2026
सबसे कम टोटल का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज होने से बचा
बता दें कि आईपीएल के इतिहास में सबसे कम टोटल का रिकॉर्ड आरसीबी के नाम है। साल 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी की टीम केकेआर के खिलाफ सिर्फ 49 रनों पर ऑलआउइट हो गई थी। इस लीग में पांचवां सबसे बड़ा टोटल 67 रनों का है जो डेल्ही डेयरडेविल्स ने बनाया था। हालांकि, दिल्ली कैपिटल्स अब 67 रनों के स्कोर से आगे निकल गई है और उसके नाम आईपीएल के इतिहास में सबसे कम स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज होने से बाल-बाल बचा है।
आईपीएल में सबसे कम टोटल बनाने वाली टॉप-5 टीमें
आरसीबी- साल 2017 में केकेआर के खिलाफ- सिर्फ 49 रनों पर
राजस्थान रॉयल्स- साल 2009 में आरसीबी के खिलाफ- सिर्फ 58 रनों पर ऑलआउट
राजस्थान रॉयल्स- साल 2023 में आरसीबी के खिलाफ- सिर्फ 59 रनों पर ऑलआउट
दिल्ली डेयरडेविल्स- 6 मई 2027 को मुंबई इंडियंस के खिलाफ- सिर्फ 66 रन
दिल्ली डेयरडेविल्स- 30 अप्रैल 2017 को पंजाब किंग्स के खिलाफ- सिर्फ 67 पर ऑलआउट
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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