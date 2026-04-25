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Lungi Ngidi को लगी भयंकर चोट, अरुण जेटली मैदान पर आई एंबुलेंस; VIDEO

Apr 25, 2026 06:49 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Lungi Ngidi Injury: दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में तगड़ा झटका लगा है। उनके खिलाड़ी लुंगी एनगिडी प्रियांश आर्या का कैच लेते हुए बुरी तरह चोटिल हो गए हैं। यह चोट इतनी गंभीर थी कि एंबुलेंस को मैदान पर आना पड़ा।

Lungi Ngidi को लगी भयंकर चोट, अरुण जेटली मैदान पर आई एंबुलेंस; VIDEO

Lungi Ngidi Injury: दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 35वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। मेजबान दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए केएल राहुल की 152 रनों की नाबाद पारी के दम पर 264 रन बोर्ड पर लगाए। इस स्कोर का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स को प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने धमाकेदार शुरुआत दी। तीसरे ओवर में जब प्रियांश आर्या ने अक्षर पटेल को बड़ा शॉट लगाना चाहा तो वह गेंद को हवा में खड़ा कर बैठे, कैच करने के प्रयास में डीसी के गेंदबाज लुंगी एनगिडी बुरी तरह चोटिल हो गए। उनकी यह चोट काफी गंभीर दिखाई दे रही है।

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प्रियांश आर्या ओवर की तीसरी गेंद को सामने की तरफ मारना चाहते थे, मगर गेंद उनके बल्ले पर अच्छे से नहीं आई। गेंद हवा में खड़ी हो गई। मिड ऑफ पर खड़े एनगिडी ने पिछे जाते हुए कैच को पकड़ने का प्रयास किया, मगर वह अच्छे से जज नहीं कर पाए। गेंद उनके थोड़ा पीछे गिरी और वह चूक गए। इस दौरान एनगिडी अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए और पीछे की तरफ सिर के बल गिरे। एनगिडी तुरंत मैदान पर लेट गए।

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पहले फिजियो मैदान पर आए इसके बाद मामला गंभीर होता चला गया। स्ट्रैचर और फिर एंबुलेंस को मैदान पर देखा गया। फिलहाल दिल्ली ने दुष्मंथा चमीरा को उनकी जगह मैदान पर उतरा है, मगर वह कन्कशन स्ब्स्टीट्यूट हैं या नहीं इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है।

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दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी रही, मगर तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने पथुम निसांका को आउट कर पंजाब को पहली सफलता दिलाई। पथुम निसांका के लिए यह सीजन निराशाजनक रहा है। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने आए नीतिश राणा ने दूसरे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप की। केएल राहुल ने 45 गेंदों पर शतक जड़ा, हालांकि नीतिश राणा का दिल टूटा, वह 91 रन बनाकर आउट हुए और अपना शतक पूरा नहीं कर पाए।

बता दें, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है। दोनों ही टीमों ने प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया है। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि वह पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे।

DC vs PBKS प्लेइंग XI

पंजाब किंग्स (प्लेइंग XI): प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जेनसन, ज़ेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाख, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग XI): केएल राहुल (विकेट कीपर), पथुम निसांका, समीर रिज़वी, अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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