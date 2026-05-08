DC vs KKR Pitch Report: दिल्ली की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा, जानें

DC vs KKR Pitch Report: दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स आज का आईपीएल मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। दिल्ली वर्सेस कोलकाता मैच भारतीय समयानुसार 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

DC vs KKR Pitch Report- दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 का 51वां मैच आज यानी शुक्रवार, 8 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाता है। डीसी वर्सेस केकेआर मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -अक्षर पटेल और अजिंक्य रहाणे- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दिल्ली और कोलकाता दोनों टीमों के लिए यह मैच जीतना अहम है। अगर आज कोलकाता हारती है तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें मुंबई और लखनऊ की तरह लगभग खत्म हो जाएगी क्योंकि फिर वह अधिकतम 15 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स का भी हाल ऐसा है। अगर आज दिल्ली हारी तो वह अधिकमत 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी।

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DC vs KKR पिच रिपोर्ट दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स मैच अरुण जेटली की पिच नंबर-6 पर खेला जाना है। इस पिच पर ही दिल्ली वर्सेस पंजाब मैच खेला गया था, जहां दिल्ली 264 रन बनाकर भी हारी थी और पंजाब ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था। आज के DC vs KKR मैच में भी रनों का अंबार लगने की उम्मीद है। दिल्ली में ड्यू इतना असर नहीं डालती इस वजह से टॉस जीतने वाला कप्तान पहले बैटिंग चुन सकता है। मैच के दौरान आज मौसम साफ रहेगा।

अरुण जेटली स्टेडियम IPL रिकॉर्ड मैच- 102

पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 48 (47.06%)

टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 53 (51.96%)

टॉस जीतकर जीते गए मैच- 51 (50.00%)

टॉस हारकर जीते गए मैच- 50 (49.02%)

बिना रिज़ल्ट वाले मैच- 1 (0.98%)

हाईएस्ट स्कोर- 278/3

लोएस्ट स्कोर- 66

हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 265/4

एवरेज रन पर विकेट- 28.15

एवरेज रन पर ओवर- 8.66

एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 170.17

DC vs KKR हेड टू हेड दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल के इतिहास में कुल 35 बार आमना सामना हुआ है, केकेआस ने इस दौरान 19 तो डीसी ने 15 मैच जीते हैं। दोनों के बीच एक मुकाबले का नतीजा नहीं निकल पाया था। पिछले चार मुकाबलों में कोलकाता ने दिल्ली को तीन बार हाराया है।

DC vs KKR स्क्वॉड दिल्ली कैपिटल्स स्क्वॉड: पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेट कीपर), नीतीश राणा, करुण नायर, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिज़वी, आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, विप्रज निगम, अभिषेक पोरेल, औकिब नबी डार, डेविड मिलर, दुष्मंथा चमीरा, काइल जैमीसन, रेहान अहमद, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, त्रिपुराना विजय, साहिल पारख, माधव तिवारी