DC vs KKR LIVE Score: प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद के लिए उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स टीम, KKR की नजरें चौथी जीत पर

DC vs KKR LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच
DC vs KKR LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2026 का 51वां मुकाबला शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मैच साढ़े सात बजे शुरू होगा।
DC vs KKR live score
DC vs KKR LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुक्रवार को आईपीएल मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें जीतने से ज्यादा मुकाबले गंवा चुकी हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2026 में 10 मैच खेलते हुए 4 में जीत हासिल की है, जबकि 6 गंवाए हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 मैच खेले हैं और तीन जीते हैं, जबकि पांच गंवाए हैं। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली कोलकाता की टीम ने लगातार पांच मुकाबले गंवाए थे लेकिन पिछले तीन मैचों में टीम ने वापसी की है और सभी मैच जीते हैं।
DC vs KKR LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच
DC vs KKR LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2026 का 51वां मुकाबला शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मैच साढ़े सात बजे शुरू होगा।
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