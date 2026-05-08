Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

DC vs KKR LIVE Score: प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद के लिए उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स टीम, KKR की नजरें चौथी जीत पर

DC vs KKR LIVE Score: आईपीएल 2026 का 51वां मुकाबला शुक्रवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। दिल्ली ने 4 और कोलकाता ने तीन मुकाबले जीते हैं।

DC vs KKR LIVE Score: प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद के लिए उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स टीम, KKR की नजरें चौथी जीत पर

DC vs KKR live score

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान |
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

DC vs KKR LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुक्रवार को आईपीएल मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें जीतने से ज्यादा मुकाबले गंवा चुकी हैं। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2026 में 10 मैच खेलते हुए 4 में जीत हासिल की है, जबकि 6 गंवाए हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 मैच खेले हैं और तीन जीते हैं, जबकि पांच गंवाए हैं। अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व वाली कोलकाता की टीम ने लगातार पांच मुकाबले गंवाए थे लेकिन पिछले तीन मैचों में टीम ने वापसी की है और सभी मैच जीते हैं।

DC vs KKR LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच

DC vs KKR LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2026 का 51वां मुकाबला शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मैच साढ़े सात बजे शुरू होगा।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
IPL KL Rahul Ajinkya Rahane अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi Newsक्रिकेटआईपीएल 2026 (IPL 2026)DC vs KKR LIVE Score: प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद के लिए उतरेगी दिल्ली कैपिटल्स टीम, KKR की नजरें चौथी जीत पर