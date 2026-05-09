DC vs KKR Highlights: कल का मैच कौन जीता? चौथी जीत से कोलकाता प्लेऑफ की रेस में बरकरार; देखिए पॉइंटस टेबल-ऑरेन्ज कैप

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लगातार चौथी जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। कोलकाता ने दिल्ली को 8 विकेट से मात दी। वहीं दिल्ली के लिए प्लेऑफ के रास्ते मुश्किल हो गए हैं। पॉइंट्स टेबल, ऑरेन्ज कैप और पर्पल में बदलाव हुए हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल 2026 में धमाकेदार वापसी की है। टीम ने जारी सीजन में अपने पिछले चार मुकाबले जीत लिए हैं। शुक्रवार को अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सलामी बल्लेबाज फिन एलन की शतकीय पारी की बदौलत 8 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की। अक्षर पटेल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने पावरप्ले में ही दो विकेट गंवा दिए लेकिन इसके बाद फिन एलन और कैमरन ग्रीन ने विकेट नहीं गिरने दिया और टीम को 34 गेंद पहले जीत दिलाई। कोलकाता ने 14.2 ओवर में 2 विकेट खोकर 147 रन बनाए।

मैच का टर्निंग पॉइंट दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में दमदार शुरुआत की थी लेकिन बीच के ओवर में टीम के बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। खुद कप्तान अक्षर पटेल भी इस दौरान क्रीज पर मौजूद थे। दिल्ली ने पावरप्ले में 6 ओवर में एक विकेट खोकर 55 रन बनाए थे। इसके बाद 7 से 15 ओवर के बीच टीम 43 रन ही बना सकी और चार विकेट गंवा दिए। 16-20 ओवर के दौरान भी बल्लेबाजों ने बड़े शॉट नहीं लगाए हैं और टीम तीन विकेट खोकर 44 रन ही बना सकी। कप्तान अक्षर पटेल ने 22 गेंद में 11 रन बनाए। उनकी इस धीमी पारी ने मैच का रूख बदला। आशुतोष ने भी बीच के ओवरों में धीमी गति से रन बनाए लेकिन अंतिम ओवरों में उन्होंने बड़े शॉट खेलकर दिल्ली को 142 तक पहुंचाया।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार

फिन एलन बने प्लेयर ऑफ द मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने दिल्ली के खिलाफ शतक लगाया। उन्होंने 47 गेंद में 100 रन पूरे किए। वह कोलकाता के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। फिन ने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 10 छक्के लगाए। फिन को शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने ग्रीन के साथ 116 रन जोड़े।

कोलकाता-दिल्ली का प्लेऑफ का समीकरण कोलकाता नाइट राइडर्स के लगातार चार मैच जीतने से उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगभग सभी रास्ते बंद हो गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 10 मैचों में 4 जीत के साथ नौ अंक के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गया है। अगर टीम अपने बचे हुए मैच जीतती है तो वह प्लेऑफ में जगह बना सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल 2026 में सातवीं हार मिली है। दिल्ली के 11 मैचों में आठ अंक हैं और इस समय पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर है। दिल्ली प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर है।

पॉइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद टॉप पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आईपीएल 2026 पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर कायम है। हैदराबाद ने 11 मैचों में से सात में जीत हासिल की। टीम को 4 मैचों में हार मिली है। 14 अंक के साथ हैदराबाद प्लेऑफ में जगह बनाने के काफी करीब है। दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स की टीम है। पंजाब ने जारी सीजन में लगातार 6 जीते थे लेकिन अब पिछले तीन मैचों में टीम को हार मिली है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम तीसरे नंबर पर है। डिफेंडिंग चैंपियन बेंगलुरु ने 10 मैचों में 6 जीत हासिल की है। कोलकाता की टीम इस जीत के साथ एक स्थान ऊपर पहुंच गए हैं। कोलकाता 9 अंक के साथ सातवें स्थान पर है।

DC vs KKR मैच के बाद IPL 2026 Points Table स्थान टीम मैच जीत हार कोई परिणाम नहीं अंक नेट रन रेट (NRR) 1 सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) 11 7 4 0 14 +0.737 2 पंजाब किंग्स (PBKS) 10 6 3 1 13 +0.571 3 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) 10 6 4 0 12 +1.234 4 राजस्थान रॉयल्स (RR) 10 6 4 0 12 +0.510 5 गुजरात टाइटन्स (GT) 10 6 4 0 12 -0.147 6 चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) 10 5 5 0 10 +0.151 7 कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 10 4 5 1 9 -0.169 8 दिल्ली कैपिटल्स (DC) 11 4 7 0 8 -1.154 9 मुंबई इंडियंस (MI) 10 3 7 0 6 -0.649 10 लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 10 3 7 0 6 -0.934

ऑरेन्ज कैप में कौन आगे सनराइजर्स हैदराबाद के अनुभवी बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। क्लासेन ने 11 मैचों में 494 रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा 11 मैचों में 475 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज केएल राहुल 11 मैचों में 468 रन बना चुके हैं।

खिलाड़ी मैच पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट चौके छक्के हेनरिक क्लासेन 11 11 494 54.89 157.32 36 23 अभिषेक शर्मा 11 11 475 47.50 210.18 43 36 केएल राहुल 11 11 468 46.80 180.00 48 24 ईशान किशन 11 11 409 37.18 186.76 41 22 वैभव सूर्यवंशी 10 10 404 40.40 237.65 35 37 संजू सैमसन 10 10 402 57.43 167.50 42 21 साई सुदर्शन 10 10 385 38.50 158.44 38 18 रयान रिकेलटन 8 8 380 54.29 190.95 25 33 विराट कोहली 10 10 379 47.38 164.07 42 15 शुभमन गिल 9 9 378 42.00 154.92 35 17