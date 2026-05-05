CSK कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की किस्मत को क्या हो गया? IPL में 29 मैचों में इतने टॉस कोई नहीं हारा
दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2026 के 48वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ एक 'बदकिस्मत' लिस्ट में केएल राहुल से आगे निकल गए हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की किस्मत को आईपीएल 2026 में क्या हो गया है? गायकवाड़ की किस्मत ने बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी गच्चा दे दिया और टॉस हार गए। डीसी ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। दोनों टीमें सीजन में दसवीं बार मैदान पर उतरीं। यह लगातार चौथा मुकाबला था, जब चेन्नई के कप्तान ने टॉस गंवाया। यह गायकवाड़ का बतौर कप्तान 29वां मैच था। वह एक 'बदकिस्मत' लिस्ट में केएल राहुल को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंच गए।
दरअसल, गायकवाड़ 29 आईपीएल मैचों के बाद सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले कप्तान बन गए हैं। उन्होंने अभी तक कुल 21 बार टॉस गंवाया है। राहुल ने इतने ही मैचों में 20 बार टॉस गंवाया था। वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) की कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने 64 मैचों में कमान संभाली थी। राहुल अब दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है, जिसकी बागडोर अक्षर पटेल के हाथों में है।
IPL में 29 मैचों के बाद सबसे ज्यादा टॉस हारने वाले कप्तान
21 - ऋतुराज गायकवाड़
20 - केएल राहुल
19 - शुभमन गिल
18 - संजू सैमसन
टॉस गंवाने के बाद क्या बोले गायकवाड़?
गायकवाड़ ने डीसी बनाम सीएसके मैच में टॉस गंवाने के बाद कहा, '' हम भी पहले बॉलिंग ही करना चाहते थे। पिच थोड़ी सूखी लग रही, मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा बदलाव होगा। इसलिए पहले बैटिंग या बॉलिंग करने से अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले 2-3 मैचों में कुछ पॉजिटिव संकेत मिले हैं। भले ही हमने हर गेम नहीं जीता हो लेकिन कुछ अच्छी पॉजिटिव चीजें रहीं। टूर्नामेंट के पहले तीन मैचों के बाद हमने सभी डिपार्टमेंट में बहुत सुधार किया है। हमारी बॉलिंग वाकई में बहुत अच्छी हुई है और बैटिंग धीरे-धीरे ठीक हो रही है। हम बस उस मोमेंटम को टूर्नामेंट के आखिरी फेज में ले जाना चाहते हैं। हम इस के लिए बहुत खुश हैं, खासकर पिछले वाले के बाद। हालांकि, यह एक नया मैच है और हम फ्रेश होकर और अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। यह देखना अच्छा है कि युवाओं को मौके मिल रहे हैं और वे मैनेजमेंट के भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। रामकृष्ण घोष के चोटिल होने (फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर) के बाद हमें टीम में दो बदलाव करने पड़े हैं।'' चेन्नई की टीम ने कील हुसैन और गुरजपनीत सिंह को मौका दिया। डीसी में काइल जैमीसन की जगह लुंगी एनगिडी की वापसी हुई है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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