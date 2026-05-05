DC vs CSK Pitch Report: दिल्ली की पिच का आज कैसा रहेगा मिजाज? बल्लेबाज-गेंदबाज किसे मिलेगा फायदा, जानें
DC vs CSK Pitch Report- दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आज का आईपीएल मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दिल्ली और चेन्नई दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम होगा।
DC vs CSK Pitch Report- दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 का 48वां मुकाबला आज यानी मंगलवार, 5 मई को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। डीसी वर्सेस सीएसके मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान -अक्षर पटेल और ऋतुराज गायकवाड़- आधा घंटा पहले यानी 7 बजे मैदान पर उतरेंगे। आईपीएल 2026 प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए दिल्ली और चेन्नई दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला अहम होने वाला है। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली 8 अंकों के साथ 7वें तो चेन्नई इतने ही अंकों के साथ 6ठे नंबर पर है। आज जो टीम जीतेगी वह प्लेऑफ की रेस में आगे निकल जाएगी। आईए एक नजर डीसी वर्सेस सीएसके पिच रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं-
DC vs CSK पिच रिपोर्ट
दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स मैच अरुण जेटली स्टेडियम की पिच नंबर-4 पर खेला जाएगा। इस पिच पर यह इस सीजन का पहला मैच होगा। पिछले दो सीजन में, पहले बैटिंग करने वाली टीम का रिकॉर्ड 3-2 रहा है, भले ही पिछले आठ में से सात गेम में टॉस का फैसला चेज करने का रहा हो। जब भारत T20 वर्ल्ड कप में इस डेक पर खेला था, तो उन्होंने नामीबिया को 116 रन पर आउट करने से पहले 9 विकेट पर 209 रन बनाए थे। गुजरात टाइटंस इस सीजन दिल्ली में स्कोर डिफेंड करने वाली एकमात्र टीम रही है। आज टॉस जीतन वाला कप्तान पहले गेंदबाजी चुन सकता है।
अरुण जेटली स्टेडियम IPL रिकॉर्ड
मैच- 101
पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैच- 48 (47.52%)
टारगेट का पीछा करते हुए जीते गए मैच- 52 (51.49%)
टॉस जीतकर जीते गए मैच- 51 (50.50%)
टॉस हारकर जीते गए मैच- 49 (48.51%)
बिना रिजल्ट वाले मैच- 1 (0.99%)
हाईएस्ट स्कोर- 278/3
लोएस्ट स्कोर- 66
हाईएस्ट स्कोर इन चेज- 265/4
एवरेज रन पर विकेट- 28.10
एवरेज रन पर ओवर- 8.67
एवरेज स्कोर पहले बैटिंग करते हुए- 170.32
DC vs CSK हेड टू हेड
दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का आमना सामना कुल 32 बार हुआ है, जिसमें से 20 मैच जीतकर सीएसके ने अच्छी खासी बढ़त बनाई हुई है, वहीं दिल्ली को इस दौरान 12 जीत मिली है। पिछले 5 मुकाबलों में भी सीएसके 3-2 से दिल्ली से आगे चल रही है। आज देखना होगा कि कौन बाजी मारेगा।
DC vs CSK स्क्वॉड
दिल्ली कैपिटल्स स्क्वॉड: केएल राहुल (विकेट कीपर), पथुम निसांका, नीतीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जैमीसन, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन, डेविड मिलर, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, औकिब नबी डार, रेहान अहमद, त्रिपुराना विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी
चेन्नई सुपर किंग्स स्क्वॉड: संजू सैमसन (विकेट कीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, श्रेयस गोपाल, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी, अकील होसेन, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, गुरजपनीत सिंह, ज़कारी फाउलकेस
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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