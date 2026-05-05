DC Vs CSK LIVE Score: आज दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेंगे चेन्नई के किंग्स, धोनी खेलेंगे या नहीं?

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DC Vs CSK LIVE Score: आईपीएल 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 48वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे। पॉइंट्स टेबल पर DC और CSK की स्थिति दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस दोनों के लिए यह मुकाबला पॉइंट्स टेबल पर आगे जाने के लिए बेहद अहम है। अब तक दिल्ली कैपिटल्स ने टूर्नामेंट में 9 मैचों में से चार में जीत हासिल की है और 8 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने भी इतने ही मैच खेलकर चार मुकाबले जीते हैं और बेहतर रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल पर 6वें स्थान पर है। क्या महेंद्र सिंह धोनी आज का मैच खेलेंगे? (Will Mahendra Singh MS Dhoni play today's match) आज के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उन्होंने इस मुकाबले के लिए दिल्ली ट्रैवल ही नहीं किया है। चोटिल रामकृष्ण घोष की जगह किसे खिलाया जाएगा यह भी देखना होगा। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज लुंगी एनगिडी सिर में चोट लगने के बाद सात दिन आराम किया और अब वापस आ गए हैं वे खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि, युवा बल्लेबाज साहिल प्रकाश अभी भी चोटिल हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में किसका पलड़ा भारी? हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स 20-12 से आगे है। दिल्ली में भी मेहमान टीम का रिकॉर्ड 6-2 का है। 2022 से दिल्ली कैपिटल्स ने चार मैच जीते हैं जबकि दिल्ली ने दो। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में रनों की बारिश होने की उम्मीद है। मैट पिच नंबर चार पर खेला जाएगा। क्या हो सकती हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग XII? चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित XII- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह/आकाश मधवाल। दिल्ली कैपिटल्स संभावित XII- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निस्संका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल/विप्रराज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन। चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का स्क्वॉड दिल्ली कैपिटल्स टीम: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, काइल जैमीसन, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन, डेविड मिलर, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, अजय जादव मंडल, पृथ्वी शॉ, औकिब नबी दार, रेहान अहमद, त्रिपुरा विजय, अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, विप्रज निगम, माधव तिवारी। चेन्नई सुपर किंग्स टीम: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, श्रेयस गोपाल, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी, अकील होसेन, मैट हेनरी, सरफराज खान, मैथ्यू शॉर्ट, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, आकाश मधवाल, अमन खान, गुरजापनीत सिंह, जैकरी फोल्क्स।

5 May 2026, 05:51:35 PM IST DC Vs CSK LIVE Score: ये हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 12 चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित XII- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह/आकाश मधवाल।

5 May 2026, 05:33:03 PM IST DC Vs CSK LIVE Score: क्या हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स की संभावित 12 दिल्ली कैपिटल्स संभावित XII- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निस्संका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल/विप्रराज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन।

5 May 2026, 05:16:23 PM IST DC Vs CSK LIVE Score: दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है? हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स 20-12 से आगे है। दिल्ली में भी मेहमान टीम का रिकॉर्ड 6-2 का है। 2022 से दिल्ली कैपिटल्स ने चार मैच जीते हैं जबकि दिल्ली ने दो।