DC Vs CSK LIVE Score: आज दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेंगे चेन्नई के किंग्स, धोनी खेलेंगे या नहीं?

5 May 2026, 05:51:35 PM IST
DC Vs CSK LIVE Score: ये हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 12
चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित XII- संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह/आकाश मधवाल।
5 May 2026, 05:33:03 PM IST
DC Vs CSK LIVE Score: क्या हो सकती है दिल्ली कैपिटल्स की संभावित 12
दिल्ली कैपिटल्स संभावित XII- केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निस्संका, नितीश राणा, समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, अभिषेक पोरेल/विप्रराज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, लुंगी एनगिडी, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, टी नटराजन।
5 May 2026, 05:16:23 PM IST
DC Vs CSK LIVE Score: दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है?
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स 20-12 से आगे है। दिल्ली में भी मेहमान टीम का रिकॉर्ड 6-2 का है। 2022 से दिल्ली कैपिटल्स ने चार मैच जीते हैं जबकि दिल्ली ने दो।
5 May 2026, 04:46:03 PM IST
DC Vs CSK LIVE Score: दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने-सामने
DC Vs CSK LIVE Score: IPL 2026 के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट का 48वां मुकाबला Delhi Capitals vs Chennai Super Kings के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर होंगे।