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MI-LSG के बाद IPL 2026 से कट सकता है इन 2 टीमों का पत्ता, प्लेऑफ्स की रेस हुई रोमांचक

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से 2 टीमें आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई हैं। अब 2 और टीमें हैं, जिन पर एलिमिनेट होने की तलवार लटकी हुई है। यहां तक कि एक टीम के लिए तो आज से ही मुसीबत खड़ी हो सकती है।

MI-LSG के बाद IPL 2026 से कट सकता है इन 2 टीमों का पत्ता, प्लेऑफ्स की रेस हुई रोमांचक

IPL 2026 Playoffs की रेस अब आए दिन दिलचस्प होती जा रही है। रविवार 10 मई का दिन तो दो टीमों के लिए एलिमिनेशन डे रहा, क्योंकि दो टीमें आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो गई हैं। आईपीएल के 19वें सीजन के प्लेऑफ्स के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस क्वालीफाई नहीं कर पाएगी। दोनों टीमें अब तक इस सीजन 8-8 मैच हार चुकी हैं। सिर्फ 3-3 मुकाबले ही इन दोनों टीमों ने जीते हैं, जबकि 3-3 मैच बाकी हैं, लेकिन उनको जीतकर एमआई और एलएसजी को प्लेऑफ्स का टिकट नहीं मिलेगा। इस बीच दो और टीमें हैं, जिन पर एलिमिनेशन का खतरा मंडरा रहा है। उनके बारे में जान लीजिए।

एमआई और एलएसजी के बाद सबसे ज्यादा खतरा आईपीएल 2026 से बाहर होने का दिल्ली कैपिटल्स पर है। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम अब तक 7 मैच हार चुकी है। 4 मैच जीते जरूर हैं, लेकिन बाकी सिर्फ 3 ही मुकाबले हैं। उन तीन मैचों को जीतकर भी प्लेऑफ्स का टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है। अगर टीम एक भी मुकाबला हार जाती है तो आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट के प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि दिल्ली के लिए अगली हार आईपीएल 2026 की आठवीं हार होगी और ऐसे में फिर डीसी सिर्फ 12 पॉइंट्स तक पहुंच पाएगी, जिस पर क्वालीफिकेशन होगा नहीं।

IPL 2026 News in Hindi - आईपीएल 2026 न्यूज़,आईपीएल समाचार
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दिल्ली कैपिटल्स के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ऐसी टीम है, जिस पर एलिमिनेट होने की तलवार लटकी हुई है। कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर मौजूदा समय में आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर है। 10 में से 4 मैच केकेआर ने जीते हैं, जबकि 5 मैचों में हार झेली है। एक मैच बेनतीजा रहा है। अच्छी बात केकेआर के साथ यह है कि उनके अभी 4 मुकाबले बाकी हैं। 4 में से अगर दो मुकाबले केकेआर हारी तो फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि 13 पॉइंट्स पर टीम क्वालीफाई नहीं कर पाएगी।

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अगर केकेआर 4 में से एक मैच हारती है तो भी टीम 15 अंकों तक पहुंच पाएगी और उस केस में भी टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने के चांस कम ही होंगे, क्योंकि अभी चार टीमें ऐसी हैं, जिनके खाते में 13 या इससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। उन टीमों ने एक-एक मैच भी जीता, तो किसी के 16 अंक हो जाएंगे, तो किसी के 15 अंक हो जाएंगे। ऐसे में नेट रन रेट खेल में आएगा, जो कि केकेआर का अच्छा नहीं है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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