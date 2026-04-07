डेविड वॉर्नर ने शराब पीकर चलाई कार, पुलिस ने किया गिरफ्तार; पाकिस्तान लौटे मगर ऐसा करना होगा
डेविड वॉर्नर को ऑस्ट्रेलिया में शराब पीकर गाड़ चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि, वॉर्नर पाकिस्तान लौट आए हैं। वह पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के कप्तान हैं।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। उनपर ऑस्ट्रेलिया में शराब पीकर कार चलाने का आरोप लगा है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने वॉर्नर को गिरफ्तार किया लेकिन बाद में छोड़ दिया। वह पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 में खेलने के लिए पाकिस्तान लौट आए हैं। 39 वर्षीय वॉर्नर पीएसएल में कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं। पीएसएल में वॉर्नर की टीम के मैचों में कई दिनों का अंतराल था तो वह परिवार के साथ वक्त गुजारने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए थे। कराची किंग्स को 2 अप्रैल के बाद सीधे 9 अप्रैल को टूर्नामेंट में उतरना है।
वॉर्नर को कोर्ट में पेश होना होगा
न्यूज डॉट कॉम डॉट एयू की रिपोर्ट के अनुसार, वॉर्नर पर ड्रिंक करके गाड़ी चलाने का आरोप लगा है। पुलिस 5 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे सिडनी के मारौबरा में रैंडम ब्रेथ टेस्ट कर रही थी। उसी दौरान वॉर्नर को रोका गया। वॉर्नर ने टेस्टिंग साइट पर पहुंचने से पहले अपनी कार रोककर पार्क कर दी थी। हालांकि, ऑफिसर्स उनकी गाड़ी के पास गए और ब्रेथ टेस्ट किया, जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में वार्नर को गिरफ्तार कर मारौबरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां अन्य टेस्ट में 0.104 रीडिंग आई। अब अगले महीने उनकी कोर्ट में सुनवाई होगी। वॉर्नर को कोर्ट में पेश होना होगा।
2024 में लिया था रिटायरमेंट
ऑस्ट्रेलिया के सबसे बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले वार्नर ने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि, उन्होंने बिग बैश लीग (बीबीएल) सहित फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखा है। वॉर्नर की अगुवाई वाली कराची किंग्स पीएसएल में लगातार तीन जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। टीम का अगला मैच गुरुवार को कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर जालमी से होगा।
आईपीएल में अनसोल्ड रहे
वॉर्नर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 112 टेस्ट, 161 वनडे और 110 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 15000 से ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) की कप्तानी करते हुए आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। वह आईपीएल में आखिरी बार 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेले थे वॉर्नर आईपीएल के 2025 और 2026 के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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