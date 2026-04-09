डेविड मिलर, प्रसिद्ध कृष्ण और ‘कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर’ वाली वो कहानी, यही तो क्रिकेट है!
आईपीएल 2026 में बुधवार को गुजरात टाइटंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच में ‘कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर’ वाली कहावत चरितार्थ हो गई। मिलर प्रसिद्ध कृष्ण की आखिरी 2 गेंदों में एक भी रन नहीं बना पाए और दिल्ली 1 रन से हार गई। यही मिलर थे जब 2022 में प्रसिद्ध के आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़कर मैच जीता था।
डेविड मिलर और प्रसिद्ध कृष्ण। एक का अतिआत्मविश्वास टीम की हार की वजह बन गया तो दूसरा अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरकर आखिरी ओवर में मैच जिता गया। आईपीएल 2026 में बुधवार को गुजरात टाइटन्स ने दिल्ली कैपिटल्स को बेहद रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। डेविड मिलर दिल्ली कैपिटल्स को लगभग जिता ही चुके थे। प्रसिद्ध कृष्ण के आखिरी ओवर में 2 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन जरूरी थे लेकिन पांचवीं गेंद पर मिलर ने जानबूझकर सिंगल नहीं लिया। उन्हें भरोसा था कि अगली गेंद पर वह 2 या उससे ज्यादा रन बना लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। इसे लेकर मिलर की आलोचनाएं भी हो रही हैं। लेकिन यही तो क्रिकेट की अनिश्चितता है। 'कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर' वाली कहावत चरितार्थ हो गई। 4 साल पहले यही डेविड मिलर थे और सामने गेंदबाज भी प्रसिद्ध कृष्ण ही थे। तब लगातार 3 छक्के जड़कर मिलर ने गुजरात टाइटंस को जीत दिलाई थी।
DC vs GT मैच में क्या हुआ
8 अप्रैल 2026 को हुए मैच में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए थे। आखिर तक आते-आते मैच दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष में झुक गया था। आखिरी दो ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 36 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में डेविड मिलर और विपराज निगम ने 23 रन कूट डाले। अब 6 गेंदों पर जीत के लिए 13 रन चाहिए थे।
गुजरात टाइटन्स की तरफ से प्रसिद्ध कृष्ण आखिरी ओवर फेंकने आए। पहली ही गेंद पर विपराज निगम ने चौका जड़ दिया। अब 5 गेंद में 9 रन चाहिए थे। अगली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्ण ने वापसी की और निगम को चलता कर दिया। अब बल्लेबाजी के लिए आए कुलदीप यादव। उन्होंने पहली ही गेंद पर 1 रन लिया। अब 3 गेंद में 8 रन चाहिए थे। डेविड मिलर ने प्रसिद्ध कृष्ण की चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया।
अब 2 गेंदों में 2 रन चाहिए थे। पांचवीं गेंद पर मिलर ने डीप-बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शॉट खेला। कुलदीप यादव सिंगल के लिए दौड़ चुके थे। आराम से रन हो भी जाता लेकिन मिलर ने उन्हें वापस भेज दिया। उन्हें भरोसा था कि आखिरी गेंद पर वह बाउंड्री जड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुलदीप यादव रन आउट हो गए और दिल्ली कैपिटल्स 1 रन से मैच हार गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर डेविड मिलर ने पांचवीं गेंद पर सिंगल लिया होता तो दोनों टीमों का स्कोर बराबरी पर हो गया होता। आखिरी गेंद पर तब अगर कुलदीप रन बनाते तो दिल्ली जीत जाती और अगर रन नहीं भी बनाते तो मैच सुपर ओवर में जाता। लेकिन मिलर की एक गलती से दिल्ली कैपिटल्स जीतते-जीतते हार गई।
जब मिलर ने प्रसिद्ध कृष्ण को ही लगातार 3 छक्के जड़ जीता था मैच
डेविड मिलर के सिंगल न लेने को ब्लंडर कहा जा रहा है। लेकिन यही मिलर थे जब आईपीएल 2022 के क्वालीफायर 1 में इन्हीं प्रसिद्ध कृष्ण के आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर गुजरात टाइटंस को जीत दिलाई थी। तब मिलर गुजरात टाइटन्स में थे और प्रसिद्ध कृष्ण राजस्थान रॉयल्स में।
उस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए थे। गुजरात टाइटन्स ने बेहद शानदार ढंग से लक्ष्य का पीछा किया। आखिरी ओवर में जीटी को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। तब भी प्रसिद्ध कृष्ण के हाथ में ही आखिरी ओवर की बागडोर थी। फर्क ये था कि इस बार वह गुजरात टाइटन्स के लिए आखिरी ओवर फेंक रहे थे लेकिन तब वह गुजरात टाइटन्स के खिलाफ आखिरी ओवर फेंक रहे थे। सामने डेविड मिलर थे जो तब जीटी में हुआ करते थे। मिलर ने लगातार 3 छक्के जड़कर 3 गेंद बाकी रहते ही गुजरात टाइटंस को जिता दिया था। वही मिलर दिल्ली कैपिटल्स को नहीं जिता पाए।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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