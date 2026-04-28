बल्लेबाजों को बहुत चुभेगी डेल स्टेन की ये बात, भुवी और जोश का नाम लेकर बोले- मन में डर रहता है
डेल स्टेन ने भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड का नाम लेकर जो बात बोली है, वो बल्लेबाजों को बहुत चुभेगी। उनका मानना है कि बल्लेबाज ‘हार्ड लेंथ’ के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं कर रहे हैं।
दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कहा कि वर्तमान समय में बल्लेबाज 'हार्ड लेंथ' (सटीक लेंथ पर की गई गेंद) के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं कर रहे हैं तथा जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने रविवार को दिल्ली में खेले गए आईपीएल 2026 मैच में बल्लेबाजों की यह कमजोरी उजागर कर दी। हेजलवुड और भुवनेश्वर ने पहले चार ओवरों में छह विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने दिल्ली को 16.3 ओवरों में 75 रन पर आउट कर दिया और नौ विकेट से आसान जीत दर्ज की।
‘बल्लेबाज के मन में डर रहता है’
स्टेन ने कहा कि बल्लेबाज अब डरते नहीं हैं, लेकिन वह हेजलवुड, भुवनेश्वर, कगिसो रबाडा और जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजों की सही लेंथ पर की गई गेंदों का सामना करने के लिए पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं। स्टेन ने एक्स पर लिखा, ''बल्लेबाज भुवी (भुवनेश्वर), हेजलवुड, रबाडा और आर्चर जैसे तेज गेंदबाजों से खौफ नहीं खाते लेकिन उनके मन में डर रहता है क्योंकि वे जानते हैं कि यह दिग्गज गेंदबाज कहां गेंदबाजी करने वाले हैं लेकिन वह इसकी पर्याप्त तैयारी नहीं करते हैं। उनके पास इस तरह की गेंदों का कोई जवाब नहीं होता है।''
'हार्ड लेंथ' यूं ही नहीं कहा जाता'
उन्होंने कहा, ''डर तकनीकी कौशल को लेकर है। इसमेंअब बदलाव करना संभव नहीं है। देखते रहिए कि ये गेंदबाज अपना दबदबा बनाए रखते हैं। इसे 'हार्ड लेंथ' यूं ही नहीं कहा जाता।'' दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्शल गिब्स ने स्टेन की टिप्पणी को बल्लेबाजी के नजरिए से समझाते हुए कहा कि बल्लेबाज इन गेंदबाजों के खिलाफ आगे बढ़कर आक्रामक होकर नहीं खेलते हैं जिससे उनकी लेंथ बिगाड़ सके। गिब्स ने कहा, ''कोई भी बल्लेबाज उनकी लेंथ बिगाड़ने और उन पर तेजी से रन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है।''
आरसीबी को सीजन में छठी जीत
भुवनेश्वर (तीन ओवर में पांच रन पर तीन विकेट) और हेजलवुड (3.3 ओवर में 12 रन पर चार विकेट) की कमाल की गेंदबाजी के दम पर आरसीबी ने दिल्ली को 81 गेंद शेष रहते करारी शिकस्त दी। आरसीबी ने 76 रनों का लक्ष्य देवदत्त पडिक्कल (13 गेंद में नाबाद 34 रन) औक विराट कोहली (15 गेंद में नाबाद 23 रन) की आक्रामक बल्लेबाजी से 6.3 ओवर में हासिल कर लिया। आरसीबी ने आठ मैचों में यह छठी जीत दर्ज कर तालिका में दूसरे स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत की जबकि दिल्ली की यह आठ मैचों में पांचवीं हार है।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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