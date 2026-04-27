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LSG के सुपर ओवर के ‘ब्लंडर’ को डेल स्टेन ने बताया ‘क्राइम’, लखनऊ सुपर जायंट्स को लगाई लताड़

Apr 27, 2026 11:54 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुपर ओवर की गलती के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को डेल स्टेन ने लताड़ लगाई और कहा कि जब आपकी हालत अच्छी नहीं हैं तो आप ऐसे ब्लंडर नहीं कर सकते। खासकर इस स्थिति में आप किसी का सीजन अच्छा करना चाह रहे हों। 

LSG के सुपर ओवर के ‘ब्लंडर’ को डेल स्टेन ने बताया ‘क्राइम’, लखनऊ सुपर जायंट्स को लगाई लताड़

लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 में 6 मुकाबले पहले 8 मैचों में से हार चुकी है। यहां तक कि 156 रनों का टारगेट भी वे अपने होम ग्राउंड पर चेज नहीं कर पाए। मैच सुपर ओवर में भी चला गया, लेकिन एक ही रन उनसे बना। ऐसे में साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने लखनऊ सुपर जायंट्स को जमकर सुनाया। डेल स्टेन ने कहा है कि लखनऊ की टीम ने अपराध किया है। निकोलस पूरन पहले रन चेज में और फिर सुपर ओवर में फेल हो गए। यही हाल एडेन मारक्रम का भी था।

निकोलस पूरन 156 रनों की चेज में 12 गेंदों में 9 रन बना सके थे, जबकि सुपर ओवर में पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। निकोलस पूरन के लिए ये सीजन बहुत ही शर्मनाक जा रहा है। 8 पारियों में सिर्फ 82 रन उन्होंने बनाए हैं और 81.18 का उनका स्ट्राइक रेट है। आईपीएल के सात सालों में यह उनका सबसे घटिया प्रदर्शन है। खराब फॉर्म से जूझ रहे निकोलस पूरन को सुपर ओवर में एलएसजी के मैनेजमेंट ने भेज दिया। यह जानते हुए भी कि सुनील नरेन के खिलाफ सुपर ओवर में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वे एक रन भी पांच गेंदों में सीपीएल में नहीं बना सके थे।

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जियोहॉटस्टार पर डेल स्टेन ने कहा, "IPL में निकोलस पूरन के तीन सुपर ओवर, तीन डक। तो, हां, बिल्कुल। क्या आप किसी और को भेजेंगे? बिल्कुल। आपके पास मिचेल मार्श, ऋषभ पंत और मुकुल चौधरी जैसे खिलाड़ी हैं। पूरन के हालिया फॉर्म को देखते हुए, दूसरे ऑप्शन भी थे। उन्होंने इस सीजन में 30 या 40 से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं, मुझे सही नंबर नहीं पता, लेकिन सुपर ओवर में उन्हें पहली गेंद पर भेजकर रन बनाना लगभग एक क्रिमिनल फैसला है।"

ऐसे ब्लंडर नहीं कर सकते- स्टेन

स्टेन ने आगे कहा, "यह किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन सीज़न के इस स्टेज पर, जब आप जीतने के लिए बेताब हों, तो आप ऐसे बैटर को नहीं भेजते जिसने पूरे सीज़न में अच्छा नहीं किया हो। आप ऐसे प्लेयर्स के साथ जाते हैं जो बॉल को अच्छी तरह से हिट कर रहे हों, जिन पर आप भरोसा करते हों कि वे बॉल को क्लियर करेंगे, या कम से कम वह आपके लिए काम करेंगे। मुझे तो यह भी नहीं लगता कि निकोलस पूरन को अभी लगता है कि वह ऐसा कर सकते हैं; वह बहुत खराब फॉर्म में हैं। यह बुरा है, क्योंकि वह बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन जब आप अपने सीज़न को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हों, तो आप इस तरह की गलतियां नहीं कर सकते, इस लेवल पर तो बिल्कुल नहीं।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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