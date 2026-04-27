LSG के सुपर ओवर के ‘ब्लंडर’ को डेल स्टेन ने बताया ‘क्राइम’, लखनऊ सुपर जायंट्स को लगाई लताड़
सुपर ओवर की गलती के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स को डेल स्टेन ने लताड़ लगाई और कहा कि जब आपकी हालत अच्छी नहीं हैं तो आप ऐसे ब्लंडर नहीं कर सकते। खासकर इस स्थिति में आप किसी का सीजन अच्छा करना चाह रहे हों।
लखनऊ सुपर जायंट्स IPL 2026 में 6 मुकाबले पहले 8 मैचों में से हार चुकी है। यहां तक कि 156 रनों का टारगेट भी वे अपने होम ग्राउंड पर चेज नहीं कर पाए। मैच सुपर ओवर में भी चला गया, लेकिन एक ही रन उनसे बना। ऐसे में साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने लखनऊ सुपर जायंट्स को जमकर सुनाया। डेल स्टेन ने कहा है कि लखनऊ की टीम ने अपराध किया है। निकोलस पूरन पहले रन चेज में और फिर सुपर ओवर में फेल हो गए। यही हाल एडेन मारक्रम का भी था।
निकोलस पूरन 156 रनों की चेज में 12 गेंदों में 9 रन बना सके थे, जबकि सुपर ओवर में पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। निकोलस पूरन के लिए ये सीजन बहुत ही शर्मनाक जा रहा है। 8 पारियों में सिर्फ 82 रन उन्होंने बनाए हैं और 81.18 का उनका स्ट्राइक रेट है। आईपीएल के सात सालों में यह उनका सबसे घटिया प्रदर्शन है। खराब फॉर्म से जूझ रहे निकोलस पूरन को सुपर ओवर में एलएसजी के मैनेजमेंट ने भेज दिया। यह जानते हुए भी कि सुनील नरेन के खिलाफ सुपर ओवर में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वे एक रन भी पांच गेंदों में सीपीएल में नहीं बना सके थे।
जियोहॉटस्टार पर डेल स्टेन ने कहा, "IPL में निकोलस पूरन के तीन सुपर ओवर, तीन डक। तो, हां, बिल्कुल। क्या आप किसी और को भेजेंगे? बिल्कुल। आपके पास मिचेल मार्श, ऋषभ पंत और मुकुल चौधरी जैसे खिलाड़ी हैं। पूरन के हालिया फॉर्म को देखते हुए, दूसरे ऑप्शन भी थे। उन्होंने इस सीजन में 30 या 40 से ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं, मुझे सही नंबर नहीं पता, लेकिन सुपर ओवर में उन्हें पहली गेंद पर भेजकर रन बनाना लगभग एक क्रिमिनल फैसला है।"
ऐसे ब्लंडर नहीं कर सकते- स्टेन
स्टेन ने आगे कहा, "यह किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन सीज़न के इस स्टेज पर, जब आप जीतने के लिए बेताब हों, तो आप ऐसे बैटर को नहीं भेजते जिसने पूरे सीज़न में अच्छा नहीं किया हो। आप ऐसे प्लेयर्स के साथ जाते हैं जो बॉल को अच्छी तरह से हिट कर रहे हों, जिन पर आप भरोसा करते हों कि वे बॉल को क्लियर करेंगे, या कम से कम वह आपके लिए काम करेंगे। मुझे तो यह भी नहीं लगता कि निकोलस पूरन को अभी लगता है कि वह ऐसा कर सकते हैं; वह बहुत खराब फॉर्म में हैं। यह बुरा है, क्योंकि वह बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन जब आप अपने सीज़न को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हों, तो आप इस तरह की गलतियां नहीं कर सकते, इस लेवल पर तो बिल्कुल नहीं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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